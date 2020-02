Fabián Tablado no puede acercarse a su ex ni a sus hijas

La Justicia de Familia de Tigre dictó hoy una medida de restricción perimetral para que el ex convicto por femicidio Fabián Tablado, liberado este viernes luego de pasar 23 años y nueve meses en prisión por femicidio, no pueda acercarse a menos de 300 metros de su ex mujer ni de sus hijas mellizas de 11 años, informaron fuentes de la Justicia.