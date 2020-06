El Gobierno de la Ciudad se expresó tras la masiva salida de los "runners" a los parques: "Es razonable"

"Es razonable que después de 90 días de estar encerrada la gente quiso salir. Nosotros vamos a intensificar el control pero también les decimos que necesitamos que cada uno aporte algo en el cuidado de la pandemia”, aseguró y añadió: “Apelamos al comportamiento colectivo. Fue un día de mucho desahogo”.

Miles de porteños coparon este lunes plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires al habilitarse las salidas para correr con distanciamiento social. Las salidas fueron habilitadas desde la hora cero de hoy hasta las 8 y se reanudaron de 20 a 8 de mañana martes, este último el arco horario que regirá en lo sucesivo de ahora en más. La gran cantidad de vecinos mantener el distanciamiento mínimo de dos metros y se vio cómo la gente intentaba esquivarse.

Las salidas no se pueden hacer entre más de 2 personas, con distanciamiento mínimo de dos metros, el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad, se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

En la jornada de ayer además pudieron abrir sus puertas los comercios barriales de indumentaria y calzado, a partir de las 11 con medidas de higiene y distanciamiento, y sin probadores. Atendieron según el número de documento, los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar. Respecto al Plan Detectar, el ministro contó que luego de su paso por Balvanera llegará al barrio de Flores.

Según informó el gobierno porteño, para el rubro de indumentaria el porcentaje de apertura fue de 72%, el de facturación un 25% y el cumplimiento del protocolo sanitario se observó en el 94% de los casos. En calzado, el porcentaje de apertura fue del 76%, una facturación del 25% y un cumplimiento del protocolo también de 94%.