Cómo llegar en tren y colectivo al Polideportivo Gatica donde se hará el velatorio público de Indio Solari
El predio de Villa Domínico será el punto de encuentro para la despedida del histórico músico del rock nacional. Se espera una gran convocatoria y habrá un operativo especial en la zona.
El Polideportivo “José María Gatica”, ubicado dentro del Parque de los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, partido de Avellaneda, fue el lugar elegido para el velatorio público de Indio Solari. El espacio cuenta con capacidad para recibir una gran cantidad de personas y una infraestructura adecuada para un evento de estas características.
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es la Línea Roca del ferrocarril, que parte desde Plaza Constitución. Los ramales con destino a La Plata, Quilmes o Bosques permiten bajar en estaciones cercanas como Villa Domínico o Bernal, desde donde se accede al predio en pocos minutos a pie o en transporte local.
También hay múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona de Avenida Mitre, una de las arterias principales de Avellaneda. Entre ellas se destacan servicios como los ramales 148, 159, 178, 247, 22, 98, 197 y 293, que dejan a los pasajeros a muy corta distancia del ingreso al parque.
En caso de trasladarse en vehículo particular, el acceso habitual es por la Autopista Buenos Aires–La Plata, tomando las salidas hacia Avellaneda o Sarandí y continuando luego por Avenida Mitre en dirección a Villa Domínico. Desde allí se ingresa directamente al predio donde se desarrollará el velatorio.
Dado el carácter masivo de la convocatoria, se espera un importante operativo de seguridad y tránsito en toda la zona, con posibles cortes y desvíos para ordenar el flujo de personas que lleguen a despedir al artista.
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