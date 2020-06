Persecución al Grupo Indalo: Fabián de Sousa habló de todo

"Vivimos desde finales de 2015 hasta estos días hechos novelescos", dijo De Sousa agregando que el ex presidente Mauricio Macri “ quería eliminar a los que opinaban distinto y buscaron robarnos las compañías”.

"Mauricio Macri, nos quería hacer cómplices de un delito que era inculpar a personas de comer determinados actos que nosotros no podemos dar fe que hayan pasado. No íbamos a hacerlo, no íbamos a formar parte de ser denunciadores falsos", describió sobre el pedido del macrismo de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

En una extensa entrevista, De Sousa contó que "el presidente Alberto Fernández se hacía el tiempo para irnos a ver, para ayudarnos a a atravesar el mal momento que estábamos viviendo" y agradeció al mandatario.