Franco Colapinto no disimuló su enojo por la estrategia en Bahréin: "La peor decisión"

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP, el cual había sido atrasado por intensas lluvias.



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El piloto agregó que necesitaban la aparición de un auto de seguridad. “Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, comentó en el paddock. Además, sentenció: “Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”.