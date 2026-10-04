Elecciones en Brasil EN VIVO: boca de urna de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas en la populosa San Pablo

Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos principales candidatos, cerraron sus campañas en la ciudad más poblada de Brasil: San Pablo.

El actual presidente y candidato a reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) encabezó una movilización masiva por la ciudad que incluyó carnaval brasileño y camiones con los principales candidatos estaduales y legislativos.

En tanto, Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal (PL), lideró una caravana de motos y autos, ya tradicional en los cierres bolsonaristas, que se extendió por varios kilómetros a lo largo de la Ruta 304, entre las ciudades de Santa Barbara de Oeste y Americana.

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