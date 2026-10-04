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Elecciones en Brasil EN VIVO: boca de urna de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, resultados y minuto a minuto

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Más de 158 millones de brasileños estarán habilitados a emitir sus votos este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil. Los detalles.

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Este domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, una jornada clave que definirá el rumbo político y económico del gigante sudamericano para los próximos años, con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula Da Silva; y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, como los dos principales candidatos.

Con los centros de votación habilitados en todo el territorio nacional, millones de ciudadanos concurren a las urnas en un proceso electoral que acapara la atención de toda la región y de los mercados internacionales. La expectativa se centra en la definición de las urnas y en el pulso político que marcará el pulso institucional del país en esta nueva etapa democrática.

Minuto a minuto de las elecciones en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas en la populosa San Pablo

Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos principales candidatos, cerraron sus campañas en la ciudad más poblada de Brasil: San Pablo.

El actual presidente y candidato a reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) encabezó una movilización masiva por la ciudad que incluyó carnaval brasileño y camiones con los principales candidatos estaduales y legislativos.

En tanto, Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal (PL), lideró una caravana de motos y autos, ya tradicional en los cierres bolsonaristas, que se extendió por varios kilómetros a lo largo de la Ruta 304, entre las ciudades de Santa Barbara de Oeste y Americana.

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Las últimas encuestas en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva sigue estando al frente del último sondeo sobre las elecciones presidencial en Brasil, que se llevarán a cabo este domingo, pero el opositor Flávio Bolsonaro acortó la distancia en la intención de voto.

Según el último relevamiento del Instituto Datafolha, publicado este sábado, que excluye los votos blancos, nulos y el cálculo de indecisos, el actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) tiene un 45% de los votos válidos, mientras que el senador ultraderechista consigue el 42%.

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