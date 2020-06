Por qué una notebook para teletrabajo cuesta más que un auto usado

31877.jpg En los '90, uno de los autos 0 Km. más vendidos estaba poco más que 10 mil pesos

Año 2020. Una pandemia confina a millones de personas al teletrabajo. El objeto aspiracional dejó de ser el auto usado y pasó a ser una notebook. Poder cumplir con un jefe intenso, o con la propia autoexigencia, puede costar más u$s 2.000 si se toma la cotización para los importadores. Por esa cifra, se puede comprar tanto una laptop con necesarios 8 gigabytes de RAM para que no se tilde a cada rato o un coqueto Gol 1.0 que no gasta nada y está en "excelente estado de mecánica y motor con todos los papeles al día listo para transferir", según su vendedor.

imagen.png Un auto usado de esos que "te llevan y te traen" cuesta menos que una notebook de esas que no se tildan cuando abris más de dos ventanas de Chrome

Una de las primeras voces que se alzaron fue la de la periodista Estefanía Pozzo. Panelista de C5N y Radio 10, explica los vericuetos de la macroeconomía aunque parecía no encontrar forma didáctica de comprender cómo un auto usado es más barato que la computadora que necesita para transmitir vía streaming al canal o la emisora.

https://twitter.com/estipozzo/status/1271090644786782210 ¿Podemos hablar del escandaloso precio de las computadoras? Hoy son una herramienta imprescindible. Sale casi lo mismo una computadora que un auto usado. Es insólito. Y eso que no tienen arancel de importación (que con ese motivo se sacó, para que bajen los precios) — Estefanía Pozzo (@estipozzo) June 11, 2020

"Una computadora con lo que necesito yo o lo que pueda necesitar un docente para dar clases cuesta lo mismo que un auto usado. Es preocupante porque cada vez más personas necesitan sus propios dispositivos para trabajar en medio de la pandemia", sumó en diálogo con minutouno.com sin dejar de agregar que "para la radio tengo que hacer streaming de audio y de video, tener WhatsApp abierto, Twitter, un sitio de noticias y el programa de mensajería de la radio. La que yo busqué me salía 200 mil pesos".

"ENDEMIANADO", ENDEMONIADO POR LOS PRECIOS

Demián Prado es uno de los socios de Boreal Networks, una empresa que brinda soluciones de informática, pero todo Twitter Argentina lo conoce como "Endemianado". Con 25 mil seguidores se sienta entre los de la categoría "influencer" de la red social que se convirtió en una caterva de trolls, pero que hasta hace unos años era un espacio de buen humor, información de primera mano e ironía por doquier. En los años gloriosos de 140 caracteres, fue que cosechó los followers a fuerza de posteos sobre su mascota, River, sus dotes gastronómicas y también consejos de informática, su modus vivendi.

"Gente cuiden sus computadoras como nunca en la vida porque reemplazarlas está costando verdaderamente un riñón. O sea en serio creo que un riñón en el mercado negro sale más o menos lo mismo que una compu decente nueva", tuiteó Prado en línea con Estefi Pozzo. Luego aportó una explicación como conocedor del rubro.

https://twitter.com/endemianado/status/1271132647926964231 Bueno, estuve en contacto con un representante de una importadora muy grosa de argentina que me aclaró un poco la situación de los precios de notebook, lo comparto por si les interesa, yo que soy un burro entendí mejor pic.twitter.com/0vK5lyjmPU — Demian (@endemianado) June 11, 2020

En diálogo con minutouno.com, Endemianado recomendó comprar una PC de Escritorio. " Tenés alta gama con lo que te cuesta una notebook. Si no necesitás la movilidad, siempre es mejor comprar una para armar".

"Si no estás urgido, yo esperaría. Se puede normalizar el mercado y en dos o tres meses comprás una mejor máquina. Esto ya pasó", agregó Prado aclarando que no es vendedor, pero siempre suelen pedirle consejos.

LE DIERON ENTER A LA GRIETA

"Las laptops llegaron a valer el triple en dólares que en EEUU en 2015, bajaron mucho cuando eliminamos el arancel, los controles de cambios y las licencias no automáticas. Ahora vuelven a subir por controles y licencias. El proteccionismo es malo para los consumidores", dijo Miguel Braun quien fuera ex secretario de Comercio y y secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda.

En 2015, el sitio Mi Mundo Gadget recomendaba una computadora de las más populares cuyo precio internacional era u$s 420. En un catálogo de uno de los dos vendedores de electrodomésticos más grandes del país, se ofrecían similares a menos de $6.000 cuando el dólar para los importadores estaba por debajo de $10. Si algún sitio que verifica el discurso público quisiera chequear los dichos de Braun no afirmaría que su tuit es al menos DUDOSO con letras de molde.

Mi Mundo En 2015, una notebook de calidad costaba 420 dólares mientras que en Argentina una similar estaba alrededor de $6.000 con dólar oficial a menos de diez pesos

La medida de eliminar el arancel del 35% fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri en febrero de 2017 a través del decreto 117 de ese año. Un relevamiento de la cartera que conducía Braun indicó que el precio promedio de los equipos para enero de 2018 fue u$s 591, un 2% menor que el precio promedio del mismo mes del año anterior. En dólares, las notebooks con procesadores iCore bajaron, en promedio, 16% cuando empezó el penúltimo año de Cambiemos. Por entonces, el billete estadounidense estaba por debajo de los $20 y una buena laptop no costaba más de $12.000.

https://twitter.com/braunmi/status/1271418170759360513 Puede haber beneficios de limitar importaciones, pero esos beneficios deben contrastarse con los costos que implica que todos paguemos más caros los productos. En el caso laptops los beneficios son pocos, y encarecer un bien esencial del siglo XXI es un error estratégico. — Miguel Braun (@braunmi) June 12, 2020

Miguel Braun siguió defendiendo el librecomercio en un hilo de tres tuits pese a que los datos de su primer posteo estaban alejados de la realidad incluso por el señalado paper publicado por su propia cartera. Además, un estudio de Linio de julio de 2019 ubicaba a la Argentina como el segundo país de la región más caro para comprar una notebook. Por entonces estaban, en promedio, en 886 dólares que se podían comprar libremente. La comercialización de laptops, PC de escritorio y tablets se redujo un 41%, en mayo del último año de gobierno de Mauricio Macri respecto al mismo período anterior. Por entonces, lanzaron el Ahora 12 para reactivar el sector. No se pudo.

NO SON LOS IMPUESTOS

¿Por qué una notebook que no se trabe a la primer exigencia para poder teletrabajar durante la cuarentena cuesta más que un Escort gasolero con pocos kilómetros con el que un remisero del Conurbano bien puede ganarse el jornal?, preguntó minutouno.com a Carlos Scimone de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (CAMOCA), la entidad que agrupa a empresarios del sector informática.

BeFunky-collage (11).jpg Un sedán gasolero, que bien puede ser utilizado como remís, cuesta menos que una computadora con 8 GB de RAM y 1 TB de HDD

"No hay un motivo único", comienza Scimone. "Algunos argumentan que el dólar oficial no se puede comprar porque las licencias no automáticas no salen por lo que hay que compensar utilidades con menor cantidad de unidades. Otros esgrimen que para reponer los dólares hay que ir al mercado negro y comprarlos a 125 pesos", explica.

El sitio Comparacity releva precios de artículos de consumo en las tiendas de retail más conocidas de la Argentina. Por ejemplo, por una notebook con pantalla de 14", procesador Intel Core i5 y 8 gigas de RAM el 15 de mayo pidieron $180 mil y el 30 de mayo $240 mil. Ese 25% de aumento en una quincena se acomodó en $210 mil el viernes 13 de junio. ¿Facilidades? Un pago. En 12 cuotas su precio total pasa a ser de $319.618,47 y en 18 es de $386.146,16. Por lo que cuesta financiar una buena laptop en un año y medio se puede comprar un Corolla 2007 con caja automática para pasear con la familia arriba del auto más vendido del mundo.

Comparacity Una notebook de alta gama llegó a costar 230 mil pesos, pero bajó a 210 mil: financiada, cuesta lo mismo que un Corolla con aire acondicionado, levantavidrios y caja automática

"La situación se puede normalizar en cuanto se resuelva el canje de la deuda y luego con una devaluación. Necesitamos un dólar competitivo y que se liquiden las exportaciones. Hay 30 mil millones de dólares en silobolsas del campo. Así se regularizarán las importaciones", se esperanza Scimone poniendo la fe en que el ministro de Economía Martín Guzmán pueda convencer a los bonistas que la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri es insustentable.

Sobre la desbandada de precios, el referente del sector subraya que "las computadoras tienen muy baja carga impositiva. El arancel es 0 por ciento y el IVA es 10,5. Cualquier computadora desde que sale del barco hasta que entra en un depósito tiene una carga del 20%, similar a la que ingresa a Chile o quizás un poco menos".

OTRS SECTOR EN CRISIS, Y VAN...

"Para reactivar al sector tenemos una Ley de Promoción y Protección de la Industria Electrónica Nacional que está en la Secretaría de Industria y la vamos a presentar en el Senado. Tenemos que activar los aranceles para que se pueda producir en el país", plantea Scimone quien se reunió con el ministro de Educación, Nicolás Trotta en el marco del plan de conectividad "Juana Manso". "Tenemos un faltante muy grande en las computadoras educativas. Hay 2,5 millones de chicos que no pueden estudiar sin sus notebooks", detalló.

Pese a que Miguel Braun destacaba la ausencia de aranceles, la informática no se escapó al desplome de todos los sectores en la era Cambiemos según el vocero de CAMOCA: "Durante los últimos tres años la venta cayó mucho", señala el referente de la CAMOCA agregando que las notebooks que se ofrecieron en el mercado local fueron casi obsoletas: "Los modelos que se vendieron fueron viejos. Los únicos modernos eran los que se adquirían al exterior en sitios de comercio electrónico. Recién ahora están empezando a ingresar equipos más modernos, pero no cubren las necesidades de demanda. Faltan dos o tres millones de computadoras para vender. El año que viene quizás se pueda empezar a fabricar algo. De acá a tres o cinco años se puede regularizar el mercado informático argentino".

"No hay un motivo para explicar sus precios elevados. Tal vez los pases de mano desde el barco a la góndola aunque son tres pasos. Algunos artículos hablan de impuestos cuando es de los más bajos. Que Argentina sea uno de los países mayores precios de computadoras al consumidor es difícil de explicar", concluye.

imagen.png No se puede llevar a todos lados, pero una buena computadora de escritorio cuesta menos de la mitad que su equivalente en notebook

¿Qué hacer entonces? Si no hay necesidad imperiosa de movilidad, una computadora de escritorio está por debajo de los 60 mil pesos. En caso de urgencia, es una alternativa accesible. Para los que disponen de las "200 luquitas" que tenían pensado invertir en una computadora, acá está la tabla de precios de usados que elabora la Cámara de Comercio Automotor para tener donde pasear el día en que se pueda volver a salir a la calle en la esperada nueva normalidad.