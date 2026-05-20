Nuevo feriado bancario: la mano derecha de Luis Caputo decretó cuándo no habrá actividad
Santiago Bausili, ladero de Luis Caputo, oficializó el cronograma anual oficial y confirmó la llegada de un nuevo feriado bancario. Qué días no habrá atención.
Santiago Bausili, mano derecha del ministro de Economía Luis Caputo en el Banco Central confirmó el cronograma oficial con el próximo feriado bancario en la República Argentina. Durante esta fecha especial, las distintas entidades financieras del país no brindarán atención presencial al público ni operarán de forma regular en sus sucursales.
Feriado bancario: cuántos quedan
De acuerdo con la Comunicación C 101352 difundida por la autoridad monetaria, el próximo lunes 25 de mayo de 2026 las puertas de las instituciones permanecerán cerradas por conmemorarse el Día de la Revolución de Mayo.
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Asimismo, el calendario oficial de los días festivos para las entidades financieras establece que el mes de junio también contará con un cese de actividades presenciales. El lunes 15 de junio, las sucursales no abrirán sus puertas debido al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
Para llevar tranquilidad a los clientes, se aclara que durante estas jornadas los usuarios podrán seguir operando con normalidad a través de los canales digitales, como el home banking, las billeteras virtuales y la red de cajeros automáticos, que se mantendrán operativos para la extracción de efectivo y transferencias.
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