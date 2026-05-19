Luis Caputo se reunió con la UIA: sin definiciones concretas ni anuncios

Los ejes que se discutieron

Más allá de la falta de anuncios, la reunión tuvo contenido. Uno de los principales puntos fue el acceso al financiamiento, con foco en el desarrollo del mercado de capitales y en la necesidad de reducir el costo del crédito para las empresas, un reclamo recurrente de la industria.

También se abordó la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales, especialmente en sectores de bienes transables, donde la presión tributaria impacta de lleno en la competitividad frente a productos importados o destinados a la exportación.

Según trascendió, el intercambio apuntó a explorar alternativas que permitan aliviar la estructura de costos del sector productivo, en línea con los planteos que la UIA viene sosteniendo desde hace tiempo.

La presión de los tributos locales

Otro de los ejes estuvo vinculado al peso de los impuestos y tasas provinciales y municipales. Los representantes industriales remarcaron la incidencia de estos gravámenes en los costos empresariales.

La conclusión fue compartida, cualquier avance de la Nación en materia tributaria pierde efectividad si no es acompañado por provincias y municipios. Sin embargo, ese planteo choca con la situación fiscal de las administraciones subnacionales, que dependen de esos recursos para sostener sus gastos.

La tensión entre el reclamo del sector privado por una baja de impuestos y la necesidad de financiamiento de los distintos niveles del Estado aparece como uno de los debates centrales que seguirá marcando la agenda económica en los próximos meses.