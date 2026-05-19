Luis Caputo se reunió con la UIA: sin definiciones concretas ni anuncios
El ministro de Economía recibió a los industriales en busca de recomponer el vínculo, en medio de quejas por presión impositiva y el costo del financiamiento.
En medio de fuertes tensiones con el sector, el ministro Luis Caputo se reunió con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante más de una hora y media, sin anuncios ni definiciones oficiales.
El encuentro se realizó este martes en el Palacio de Hacienda y contó con la participación del presidente de la entidad, Martín Rappallini. La reunión había generado expectativas en la previa, pero terminó sin medidas concretas ni definiciones públicas, pese a que se abordaron distintos temas en un clima distendido y con el objetivo de recomponer el vínculo tras los cruces que marcaron el inicio del año.
En ese contexto, desde la UIA esperaban señales claras, sobre todo en relación con una eventual reducción de la carga impositiva. Sin embargo, el escenario fiscal limita cualquier margen de maniobra, la recaudación acumula nueve meses consecutivos en baja, lo que dificulta avanzar con alivios tributarios sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
El propio Caputo viene insistiendo en que la prioridad es sostener e incrementar los ingresos del Estado, por lo que cualquier reducción de impuestos aparece más como un objetivo a futuro que como una medida inmediata.
Los ejes que se discutieron
Más allá de la falta de anuncios, la reunión tuvo contenido. Uno de los principales puntos fue el acceso al financiamiento, con foco en el desarrollo del mercado de capitales y en la necesidad de reducir el costo del crédito para las empresas, un reclamo recurrente de la industria.
También se abordó la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales, especialmente en sectores de bienes transables, donde la presión tributaria impacta de lleno en la competitividad frente a productos importados o destinados a la exportación.
Según trascendió, el intercambio apuntó a explorar alternativas que permitan aliviar la estructura de costos del sector productivo, en línea con los planteos que la UIA viene sosteniendo desde hace tiempo.
La presión de los tributos locales
Otro de los ejes estuvo vinculado al peso de los impuestos y tasas provinciales y municipales. Los representantes industriales remarcaron la incidencia de estos gravámenes en los costos empresariales.
La tensión entre el reclamo del sector privado por una baja de impuestos y la necesidad de financiamiento de los distintos niveles del Estado aparece como uno de los debates centrales que seguirá marcando la agenda económica en los próximos meses.
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