Pinamar: el intendente Martín Yeza dio positivo por Covid-19

"Quiero contarles que el resultado del hisopado fue positivo de COVID-19. Estoy en buen estado de salud al igual que mi familia. Vamos a seguir aislados y cuidándonos de acuerdo a las indicaciones médicas", escribió el Intendente de Pinamar.

El domingo pasado Yeza había contado a través de Twitter que el miércoles anterior se había aislado por decisión propia tras sentir "signos gripales" que luego se convirtieron en "síntimas de Covid-19" que resultaron leves.

"Aprovecho y les cuento que ayer me hisopé. El miércoles me autoaislé porque tenía unos primeros signos gripales, ya el jueves con síntomas de Covid-19 y luego de 72 hs me hice el hisopado. Tengo todos los sintomas, todos leves, pero todos al fin", relató.