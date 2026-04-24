Reuters filtró un informe que asegura que Donald Trump retiraría su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, recordó cómo vivió aquel 2 de abril de 1982 y reafirmó la posición del Gobierno respecto a la soberanía sobre las islas: “Cada día que avanza es un día menos que nos falta para volver”, sostuvo.

“Es un día de reflexión y de reconocimiento al valor y el arrojo de estos oficiales y soldados que fueron, combatieron y dieron lo mejor que tenían, hasta su vida. El agradecimiento y reconocimiento también a aquellos que volvieron”, expresó el ministro en una extensa entrevista radial donde habló sobre historias de la guerra y compartió sus recuerdos sobre aquella época.

Para Presti, lo ocurrido en Malvinas “es un sentimiento nacional que nos une y, cuando Argentina se une, se convierte realmente en un país fuerte". "Nuestro derecho, nuestro objetivo es la recuperación de las islas. Es legítimo e inclaudicable”, destacó hoy el ministro de Defensa, aclarando que posiblemente se realice por vías pacíficas y diplomáticas.

“Yo creería que se va a concretar. Tenemos centinelas en nuestras islas, tarde o temprano va a ser, seguramente por vía diplomática. Diría que cada día que avanza es un día menos que nos falta para volver", expresó.

Carlos Presti recordó historias de la Guerra de Malvinas

Al hablar sobre lo ocurrido hace 44 años, Presti recordó: “Fue un día muy particular. Yo estaba estudiando, como todos los jóvenes de dieciséis años, en el secundario. Esa madrugada me desperté con la noticia y sentí una profunda emoción”.

El ministro de Defensa explicó que por ese entonces aun no pensaba en llegar a ser teniente general y que fue recién dos años después cuando decidió sobre su futuro profesional. “Recién cuando pasé a quinto año del secundario tenía varias carreras que me gustaban y opté por la carrera militar”, señaló.

En ese sentido, reconoció que, además de sus antecedentes familiares, "Malvinas influyó en querer también revalorizar las Fuerzas Armadas, en ser parte del Ejército”. “Me marcó profundamente y me llevó a poder realizarme como oficial del Ejército”, reveló al respecto.

Al ser consultado sobre los veteranos y los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas, Presti consideró que “los tenemos que recordar con profunda emoción. Ellos dieron todo por la Patria, dieron su vida. Y aquellos que regresaron también vienen a dar testimonio de esta situación inclaudicable, que es el cariño, el amor que tenemos por nuestras islas”.