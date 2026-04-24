En menos de 24 horas, Javier Milei premió al juez que restableció la vigencia de la reforma laboral

Pesino venía gestionando un nuevo acuerdo para permanecer al menos cinco años más en el cargo y su situación se destrabó en cuestión de horas. Ahora, durante cinco días hábiles se podrán presentar adhesiones o impugnaciones a su continuidad en la Cámara del Trabajo, un fuero que además el Gobierno busca transferir a la Ciudad de Buenos Aires.

Pesino deberá defender su pliego en el Senado.

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Tras conocerse el fallo de Pesino y González, la Confederación General del Trabajo (CGT) que había solicitado la cautelar advirtió que "la Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador".

La central obrera también remarcó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como un sujeto vulnerable de tutela preferente. En esa línea, advirtió que los camaristas podrían estar incumpliendo la propia reforma que reactivaron: el artículo 89 de la Ley 27.802 establece que los jueces inferiores no pueden apartarse de la doctrina del máximo tribunal sin exponerse a sanciones.

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