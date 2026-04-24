Los trenes de dos pisos con última tecnología que compró un Gobierno con cargadores USB, LED y baño privado

El plan oficial establece que las primeras cinco formaciones se incorporen de forma inminente para realizar diversas simulaciones y pruebas técnicas en vías. Luego, el Estado español continuará recibiendo unidades todos los meses de forma progresiva hasta completar el lote asignado para modernizar por completo la red de movilidad madrileña.

La fallida experiencia de los trenes de dos pisos en Argentina

La incorporación de esta tecnología en Europa inevitablemente trae a la memoria el intento fallido de implementar trenes de dos pisos en la República Argentina. En el año 2006, el Gobierno impulsó la llegada de los vagones "PUMA" fabricados por EMFER para el ramal del Tren Sarmiento.

Aquellas unidades nacionales también contaban con tecnología avanzada para la época, como pantallas LED, monitoreo satelital y asientos ergonómicos. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso absoluto: apenas se fabricaron cinco formaciones y duraron solo ocho años en funcionamiento.

En 2022, Trenes Argentinos puso en marcha un plan para recuperar y modernizar 23 coches de doble altura. Los trabajos, realizados en el Astillero Tandanor, buscan dotar a los vagones de baños con sistema de vacío, cargadores USB y nuevos sistemas de iluminación. Estas unidades reformadas estarían destinadas a cubrir servicios de cercanía como el tramo Merlo-Lobos y trayectos de larga distancia, impulsando nuevamente la industria nacional ferroviaria. Con el gobierno de Javier Milei quedó desactivado.