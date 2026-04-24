Video: probaron en ruta la réplica de Fangio que manejará Colapinto en Buenos Aires

Más allá de su valor simbólico, el vehículo conserva un perfil exigente. Puede alcanzar los 250 km/h, aunque durante la exhibición no se acercará a esos registros. “No tiene los sistemas de seguridad modernos, pero manejarlo ya es una experiencia fuerte”, agregó, dando cuenta de la complejidad que implica conducir una máquina de otra época.

franco colapinto

El homenaje a Fangio será uno de los momentos más esperados del Road Show, que se desarrollará en un circuito callejero montado en Palermo y que podría reunir a una multitud cercana al medio millón de personas. Allí, Colapinto también manejará un Lotus E20 con estética actual, combinando tecnología moderna con historia pura.

De esta manera, el evento no solo tendrá un componente deportivo, sino también emocional. La figura de Fangio, ícono indiscutido del automovilismo argentino, volverá a cobrar vida en las calles de la ciudad a través de un tributo que une generaciones. Y Colapinto, como representante del presente, será el encargado de establecer ese puente entre dos épocas doradas del deporte.