Video: probaron en ruta la réplica de Fangio que manejará Colapinto en Buenos Aires
Antes de su esperada exhibición, el modelo inspirado en el mítico Mercedes del quíntuple campeón fue testeado para garantizar su funcionamiento.
La cuenta regresiva para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires suma un condimento especial que conecta pasado y presente. En la previa del evento, se llevó a cabo una prueba en ruta de la réplica del histórico auto que utilizó Juan Manuel Fangio, una de las grandes atracciones que tendrá el espectáculo del domingo. El vehículo en cuestión es una recreación del legendario Mercedes-Benz W196 Roadster, con el que Fangio se consagró campeón del mundo en 1954 y 1955.
La unidad, propiedad del empresario Carlos Diforti, fue sometida a una prueba en condiciones reales para verificar su rendimiento antes de salir a escena frente a miles de espectadores.El ensayo, registrado en video, mostró al auto en movimiento sobre la ruta, en lo que funcionó como una especie de “puesta a punto” final.
La intención fue comprobar que todo estuviera en orden para el homenaje que protagonizará Colapinto, quien tendrá la oportunidad de conducir esta joya del automovilismo, aunque a una velocidad controlada. Según explicó su propietario, la réplica respeta en gran medida las características del modelo original, aunque presenta algunas adaptaciones inevitables.
“El original tenía materiales como titanio y magnesio que hoy casi no existen. Por eso usamos un motor Mercedes más moderno, pero el resto es prácticamente igual”, detalló Diforti, marcando el equilibrio entre fidelidad histórica y funcionalidad actual.
Más allá de su valor simbólico, el vehículo conserva un perfil exigente. Puede alcanzar los 250 km/h, aunque durante la exhibición no se acercará a esos registros. “No tiene los sistemas de seguridad modernos, pero manejarlo ya es una experiencia fuerte”, agregó, dando cuenta de la complejidad que implica conducir una máquina de otra época.
El homenaje a Fangio será uno de los momentos más esperados del Road Show, que se desarrollará en un circuito callejero montado en Palermo y que podría reunir a una multitud cercana al medio millón de personas. Allí, Colapinto también manejará un Lotus E20 con estética actual, combinando tecnología moderna con historia pura.
De esta manera, el evento no solo tendrá un componente deportivo, sino también emocional. La figura de Fangio, ícono indiscutido del automovilismo argentino, volverá a cobrar vida en las calles de la ciudad a través de un tributo que une generaciones. Y Colapinto, como representante del presente, será el encargado de establecer ese puente entre dos épocas doradas del deporte.
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