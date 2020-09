Balearon un local del Frente de Todos

Parecía un disparo de bala y tras formalizar la denuncia, los peritos confirmaron la sospecha: posiblemente durante la madrugada, alguien había disparado contra la unidad básica ubicada a metros de la Comisaría 48, en Ordóñez y Martiniano Leguizamón, en la Comuna 8.

Aunque no pudo atribuir el hecho a ninguna causa en particular y muchos menos a problemas con gente del barrio, con quienes aseguró tener buena relación, sí calificó el ataque como un caso de "violencia política".

En diálogo con minutouno.com, la legisladora del Frente de Todos dijo sentir "mucha tristeza" por el ataque sufrido y se refirió a las numerosas denuncias que viene realizando, en particular a la desaparición de un policía de la Ciudad, caratulada como "desaparición forzada".

No obstante, no confirmó ninguna causa en particular y se manifestó esperanzada de que la Justicia pueda encontrar al o los autores del hecho con características de ataque mafioso contra Montenegro y su espacio político.