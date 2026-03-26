Voraz incendio destruye un depósito de pinturas en Francisco Álvarez

incendio fabrica de pinturas

En diálogo con LN+, el hombre, identificado como Simón, dijo que se escuchan explosiones y consideró que el humo “es tóxico”. Como está a unos 100 metros del lugar, él y su familia decidieron autoevacuarse. Lo mismo hicieron los vecinos de alrededor.En el lugar, sobre la avenida San Martín y a pocos metros de un cruce con el ferrocarril Sarmiento, trabajan unas 25 dotaciones de bomberos.

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"Estabamos observando unos trabajadores que están haciendo una parte nueva, estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego y dieron alarma que se estaba prendiendo fuego", contó Joel, un trabajador de una fábrica lindera al depósito.

Además, detalló que en el lugar se depositan químicos, solventes y pintura, elementos con altos niveles de toxicidad.

"La planta, alrededor y todas las cuadras alrededor están siendo evacuados", agregó el trabajador a TN.

Hasta el momento, no se reportan víctimas, pero las autoridades mantienen un estricto operativo de seguridad, alertando sobre la posible aparición de explosiones o complicaciones derivadas del tipo de materiales involucrados.

Daiana Anadón, secretaria de Ambiente de Moreno, aclaró que el lugar no es una fábrica y que allí no se produce nada, sino que se trata de un depósito. “Es un lugar de acopio de material, habilitado. Tienen incluso un equipo antisiniestral y uno brigadista”, dijo en diálogo con TN. “Lamentablemente, son productos químicos que ante un incendio ocurre esto”, agregó.

“Estábamos dentro del depósito, a punto de empezar a trabajar, y nos avisaron de que se estaba prendiendo fuego un galpón porque había saltado un chispazo de una soldadura y no pudieron contener las llamas”, relató otro empleado de la fábrica.

Además de los bomberos, también trabajan en la zona médicos, ambulancias. La fiscalía de turno, también de Moreno, investiga las causas del siniestro.

El hecho se produce el día después del incendio en el depósito de garrafas en Merlo, que dejó dos heridos de gravedad en terapia intensiva.