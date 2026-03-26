El Gobierno eliminó más áreas en el Ministerio de Salud y redefinió la gestión de Discapacidad

También incorpora nuevas áreas orientadas a fortalecer la gestión de políticas de discapacidad. Destacan dependencias como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios. También se crea la Dirección del Observatorio de Discapacidad que tendrá a su cargo la sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones. También se reordenan las áreas encargadas de la gestión de pensiones no contributivas, con énfasis en la estandarización de procedimientos, el control de expedientes y la articulación con otros organismos del Estado.