Elecciones en Estados Unidos: hay 300 mil votos "perdidos" en el correo

Este año, un número récord de estadounidenses votó por correo como medida ante la pandemia de coronavirus y se teme que cambios recientes en el servicio postal hayan causado retrasos en el correo que podrían poner en peligro las boletas.

Por lo anterior, el juez Emmet Sullivan del Distrito de Columbia ordenó que el barrido comenzara antes de las 3 de la tarde para “asegurarse de que no se hayan retenido las boletas y que las boletas identificadas se envíen inmediatamente para su entrega”.

Declaró que estaba particularmente preocupado por la entrega de boletas en distritos donde el procesamiento ha sido lento durante días, incluidos el centro de Pennsylvania, Philadelphia y Detroit.

Asimismo, ordenó al Servicio Postal que le proporcionara una actualización sobre la búsqueda antes de las 4:30 de la tarde certificando que “se llevaron a cabo los operativos y que no se dejaron papeletas”.

Por su parte el Servicio Postal informó en la corte federal en Washington DC, que 300 mil boletas no habían sido escaneadas para su entrega, pero que no significa que no hayan sido entregadas, pues algunas podrían haber quedado pegadas o no se escanearon correctamente, pudieron llegar a su destino, según informó The Washington Post.