Paren la Mano presenta "Circus", su primera gira nacional: los detalles

Las tres ediciones fueron a estadio lleno en espacios icónicos como el Luna Park, el Estadio José Amalfitani (Vélez) y el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), consolidando un fenómeno capaz de convocar a miles de personas en experiencias en vivo donde el entretenimiento, el humor y lo impredecible se cruzan sin filtro.

En ese sentido, CIRCUS se propone reconocer el espíritu de PLM en vivo, pero llevándolo a otro terreno: más cercano, más teatral, igual de explosivo.

¿QUÉ PROPONE CIRCUS?

Más interacción. Más delirio. Más riesgo. Un show donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del descontrol.

Una experiencia distinta incluso para quienes ya forman parte del ritual diario del programa. Y para quienes nunca entraron, definitivamente esta es la puerta.