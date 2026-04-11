Paren la Mano presenta "Circus", su primera gira nacional: los detalles
El fenómeno del streaming salta al escenario en un formato tan caótico como irrepetible y promete dar de qué hablar.
Hay cosas que funcionan en pantalla. Y hay otras que, además, la rompen en vivo. Paren la Mano da el salto y presenta CIRCUS, su primera gira nacional: una experiencia completamente nueva, pensada exclusivamente para el escenario. No es una adaptación, tampoco un “especial en vivo”. Es PLM como nunca antes lo viste.
Un show donde el caos deja de estar contenido en un estudio y se expande frente al público.
Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral que rompe con cualquier lógica previa.
Cada función será única. Lo que sucederá en el escenario quedará ahí. Sin red, sin edición y sin posibilidad de rewind.
Si hay algo que diferencia a Paren la Mano es cómo su comunidad trasciende la pantalla. Con el popular “Parense de Manos”, el ciclo llevó adelante tres eventos multitudinarios que mezclaron boxeo amateur entre creadores, artistas y personalidades con shows musicales y una puesta de gran escala.
Las tres ediciones fueron a estadio lleno en espacios icónicos como el Luna Park, el Estadio José Amalfitani (Vélez) y el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), consolidando un fenómeno capaz de convocar a miles de personas en experiencias en vivo donde el entretenimiento, el humor y lo impredecible se cruzan sin filtro.
En ese sentido, CIRCUS se propone reconocer el espíritu de PLM en vivo, pero llevándolo a otro terreno: más cercano, más teatral, igual de explosivo.
¿QUÉ PROPONE CIRCUS?
Más interacción. Más delirio. Más riesgo. Un show donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte del descontrol.
Una experiencia distinta incluso para quienes ya forman parte del ritual diario del programa. Y para quienes nunca entraron, definitivamente esta es la puerta.
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