Comodoro Rivadavia: habló la madrina de Ángel

Comodoro Rivadavia marchó por Ángel: "Con los niños no"

El país entero se encuentra conmocionado con el doloroso fallecimiento de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el pasado domingo por la mañana y murió horas después de un paro cardiorrespiratorio.

En este contexto, una multitudinaria movilización se concentró en el centro de Comodoro Rivadavia el viernes a la noche. Familiares de víctimas y vecinos se reunieron para reclamar justicia por Ángel y otros casos que siguen sin resolución.

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La convocatoria comenzó en la plaza de la Escuela N.º 83, donde desde temprano comenzaron a llegar familias portando globos blancos, pancartas y banderas, en un clima cargado de emoción, tristeza e indignación.

Con pancartas, fotos del menor y velas, los manifestantes pidieron "justicia" una y otra vez, no solo por la muerte de Ángel, sino también por las de Valeria Schwab y Diego Serón, otros casos que habían conmocionado recientemente a esa ciudad.

Lorena Andrade, madrastra del menor fallecido, denunció que el menor "murió al cuidado de esas personas", en referencia a su madre biológica -Mariela Altamirano- y su pareja.

Está a la vista, la madre pidió que le entreguen el cuerpo sin la autopsia. Le dije que era una asesina". remarcó la mujer, en declaraciones a la prensa.

Tanto Altamirano como su pareja, Maicon González, aparecen como los principales sospechosos por la muerte del chico, a consecuencia de un serie de traumatismos, aunque su madre aseveró que el menor se descompensó y falleció poco después.

El menor estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó pareja con Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año.