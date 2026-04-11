Investigan si fue Tati quien le dio al anestesista hallado muerto en Palermo los fármacos mortales
La médica del hospital Rivadavia quedó en la mira por su relación con el anestesiólogo hallado muerto en su departamento.
La causa que investiga la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero pasado, sumó un nuevo capítulo. La Justicia puso el foco en si Chantal "Tati" Leclercq fue quien le facilitó fármacos al profesional antes de su muerte.
Las cámaras de seguridad del domicilio la muestran junto a Delfina Lanusse horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto en el departamento. Ambas residentes estaban acompañadas por otras dos médicas. La situación procesal de las acusadas se complica tras el hallazgo de las pruebas.
"Investigan quienes fueron al departamento de Salazar y por qué. Se sabe que estuvieron después, que manipularon su celular, que en uno de los videos se ve salir del lugar junto a Tati a Lanusse, que llevan consigo algo similar a una tablet que hasta ahora no fue encontrado", informó el periodista de C5N Leo García.
A su vez, reveló que se investiga un grupo de WhatsApp entre los profesionales, referidos a "sueños profundos", "viajes" y "fiestas de propofol robado con fármacos robados de hospitales y clínicas".
La residente que reconoció el robo de fármacos
Leclercq, al igual que Lanusse, es residente del tercer año de anestesiología, pero en su caso se desempeña en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. No figura imputada en ninguna de las dos causas, pero la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) amplió una denuncia y aportó información que la compromete.
Según este documento, cuya información difundió el medio La Nación, la joven reconoció haber consumido drogas de uso quirúrgico y sustancias recreativas tanto con Alejandro Zalazar como con Delfina. De acuerdo a esa declaración, esto habría sucedido en encuentros distintos y nunca habrían existido reuniones en los que habrían coincidido los tres.
"Tati" contó que conoce a Lanusse, con quien mantenía una relación cercana por haber estudiado en la Universidad Austral y por haber compartido espacios laborales. En esa reunión con la Aaarba, confesó que sustrajo sustancias del hospital Rivadavia y que había consumido de forma recreativa propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, por fuera del ámbito institucional.
También dijo que en una única oportunidad consumió propofol junto a Zalazar, de quien era amiga ya que juntos realizaron la residencia en el Rivadavia. Por último, expresó que no consumía sustancias habituales de quirófano desde septiembre de 2025, y confirmó que en enero de 2026 había tomado cocaína junto a Lanusse en un viaje que realizaron a Colombia.
En ese momento, la Asociación de Anestesia le recomendó que solicite una licencia y que empiece un tratamiento contra el consumo problemático de sustancias. A diferencia de Lanusse y Boveri, Leclercq aún no fue expulsada de la asociación profesional pero se abrió un sumario interno.
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