Investigan si fue Tati quien le dio al anestesista hallado muerto en Palermo los fármacos mortales

Según este documento, cuya información difundió el medio La Nación, la joven reconoció haber consumido drogas de uso quirúrgico y sustancias recreativas tanto con Alejandro Zalazar como con Delfina. De acuerdo a esa declaración, esto habría sucedido en encuentros distintos y nunca habrían existido reuniones en los que habrían coincidido los tres.

"Tati" contó que conoce a Lanusse, con quien mantenía una relación cercana por haber estudiado en la Universidad Austral y por haber compartido espacios laborales. En esa reunión con la Aaarba, confesó que sustrajo sustancias del hospital Rivadavia y que había consumido de forma recreativa propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, por fuera del ámbito institucional.

También dijo que en una única oportunidad consumió propofol junto a Zalazar, de quien era amiga ya que juntos realizaron la residencia en el Rivadavia. Por último, expresó que no consumía sustancias habituales de quirófano desde septiembre de 2025, y confirmó que en enero de 2026 había tomado cocaína junto a Lanusse en un viaje que realizaron a Colombia.

En ese momento, la Asociación de Anestesia le recomendó que solicite una licencia y que empiece un tratamiento contra el consumo problemático de sustancias. A diferencia de Lanusse y Boveri, Leclercq aún no fue expulsada de la asociación profesional pero se abrió un sumario interno.