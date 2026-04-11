Netflix: la comedia romántica que está basada en una novela
Este film llegó a la pantalla grande en 2021 de la mano de Juana Macías. Tiene a Álex González y María Valverde como protagonistas principales y es uno de los éxitos de la plataforma. Los detalles en la nota.
Las producciones españolas ganan cada vez más terreno en las principales plataformas de streaming, con historias que combinan drama, suspenso y romance y giros inesperados que mantienen pegado al sillón a los espectadores. Una de las películas más exitosas del último tiempo está en Netflix y es Fuimos canciones, estrenada en 2021 y dirigida por Juana Macías.
Esta producción es una comedia romántica protagonizada por María Valverde, Álex González y Elisabet Casanovas. La historia sigue a Maca, una mujer que intenta rehacer su vida amorosa en Madrid cuando reaparece un antiguo amor que complica todo. Se estrenó en Netflix el 29 de septiembre de 2021 como adaptación de las novelas de Elísabet Benavent.
De qué trata Fuimos canciones
Fuimos canciones cuenta la historia de Maca, una joven de tan solo 28 años que no está del todo conforme con la vida que lleva, pero que la sostiene como puede mientras intenta mantenerse a flote en lo laboral y lo emocional.
Su rutina cambia cuando vuelve a aparecer una persona de su pasado que la marcó profundamente y que la obliga a enfrentarse a todo lo que creyó superado.
A partir de ese reencuentro, Maca empieza a cuestionarse sus decisiones, sus vínculos y lo que realmente quiere para su vida afectiva. Con la ayuda de sus amigas, intenta ordenar sus sentimientos mientras revive heridas viejas y se enfrenta a la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor o cerrar definitivamente ese capítulo.
Reparto de Fuimos canciones
- María Valverde
- Álex González
- Elísabet Casanovas
- Susana Abaitua
- Adriana Ugarte
- Carlo Costanzia
- Ignacio Montes
Tráiler de Fuimos canciones
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