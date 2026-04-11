Jubilados y AUH ANSES: cuáles son las fechas de pago confirmadas para abril 2026
El organismo comenzó con los pagos el pasado viernes 10 de abril. El día de cobro depende según el último digito del DNI. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de abril el pasado viernes. De esta manera, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones reciben sus haberes de forma escalonada a lo largo del mes, dependiendo del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Durante el cuarto mes, los haberes aumentan un 2,9% según la Ley de Movilidad Jubilatoria, impactando en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, se suman bonos extraordinarios y programas como la Tarjeta Alimentar y el Plan de los 1000 Días, que mejoran el ingreso mensual de las familias más vulnerables.
Cuándo cobran las AUH en abril
El calendario de la AUH comenzó el pasado viernes y se extenderá hasta el 23 de abril. En estas fechas, además de los haberes, se abonarán automáticamente beneficios como la Tarjeta Alimentar y, cuando corresponda, el Complemento Leche.
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Cuánto se cobra en abril 2026
Con el ajuste del 2,9%, la AUH alcanza un valor de $136.666 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% hasta que se presente la Libreta, dejando un pago efectivo de $109.332,80 por cada niño.
Para la AUH por discapacidad, el monto total es mucho mayor, llegando a $445.003, con un cobro directo de $356.002,40. Además, en ciertos casos, las familias con hijos de hasta 4 años pueden recibir el 100% del beneficio sin retención, siempre que el organismo confirme automáticamente los controles de salud mediante cruces con el sistema sanitario.
Cuándo cobran los haberes en abril
El pago de jubilaciones y pensiones arranca el 10 de abril para quienes reciben el haber mínimo, mientras que los beneficiarios con montos mayores cobran durante la última semana del mes.
Haberes mínimos
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Haberes superiores
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Cuánto se cobra en abril 2026
En abril, las Pensiones No Contributivas también reciben actualización y bono de refuerzo. Quienes perciben una pensión por discapacidad o vejez cobran $266.223,52, que se elevan a $336.223,52 con el adicional.
Para las madres de siete hijos, el ingreso se iguala a la jubilación mínima, alcanzando $450.319,31 con el bono incluido. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $304.255,44, llegando a $374.255,44 al sumarse el refuerzo extraordinario.
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