Jubilados y AUH ANSES: cuáles son las fechas de pago confirmadas para abril 2026

Cuándo cobran los haberes en abril

El pago de jubilaciones y pensiones arranca el 10 de abril para quienes reciben el haber mínimo, mientras que los beneficiarios con montos mayores cobran durante la última semana del mes.

Haberes mínimos

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Haberes superiores

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Cuánto se cobra en abril 2026

En abril, las Pensiones No Contributivas también reciben actualización y bono de refuerzo. Quienes perciben una pensión por discapacidad o vejez cobran $266.223,52, que se elevan a $336.223,52 con el adicional.

anses jubilados La jubilación mínima es de $450.319,31 con el bono incluido.

Para las madres de siete hijos, el ingreso se iguala a la jubilación mínima, alcanzando $450.319,31 con el bono incluido. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $304.255,44, llegando a $374.255,44 al sumarse el refuerzo extraordinario.