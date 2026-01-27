Pinamar: se conocieron los resultados del test toxicológico al padre de Bastian Jerez y a los conductores

bastian vehiculos camioneta amarok y utv La camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV) involucrados en el choque

Por el contrario, el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, tenía 0,25 de alcohol por litro en sangre (g/l) y 0% con respecto a sustancias tóxicas.

Mientras tanto, Naomi Quiróz, de 24 años, quien manejaba el UTV en el que viajaba Bastian al momento de la colisión, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro en sangre, según se confirmó en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores con presencia de peritos oficiales y de parte.

bastian Bastian Jerez, de ocho años, resultó gravemente herido tras un choque en La Frontera, Pinamar

Las pericias permitieron confirmar que la conductora tenía una mayor graduación de alcohol en sangre que la del empresario. A nivel penal, este dato se toma como un agravante en los delitos culposos cometidos mediante la conducción de vehículos.

Mientras la investigación avanza, Bastian, de ocho años, sigue internado en grave estado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde el sábado tuvo que ser sometido a una sexta cirugía en la cual los médicos le realizaron una fijación cervical y luego una traqueostomía. Los procedimientos responden lesiones severas que sufrió en el cerebro y la columna cervical.

bastian internado La foto compartida por Macarena, madre de Bastian Jerez, a dos semanas del choque en Pinamar