La madre de Bastian Jerez lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de su recuperación
El niño continúa internado desde febrero tras el grave choque ocurrido en Pinamar entre un UTV y una camioneta Amarok. La familia busca reunir fondos.
La madre de Bastian Jerez impulsó una rifa solidaria para afrontar los gastos derivados de la internación y recuperación de su hijo, quien continúa en tratamiento tras el grave choque ocurrido en Pinamar entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.
A través de sus redes sociales, Macarena Collantes informó que cada número de la rifa tiene un valor de $10.000 y detalló que habrá cinco premios para quienes participen. Entre ellos se encuentran un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire.
Según explicó, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias "basti.maca", correspondiente a una cuenta del Banco Provincia.
El niño, de 8 años, continúa su recuperación en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado en febrero para someterse a la novena intervención quirúrgica desde que ocurrió el accidente en la zona conocida como La Frontera.
En ese momento, Macarena Collantes había escrito: "Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén".
Cómo fue el accidente de Bastián Jerez
El hecho ocurrió durante el verano en Pinamar y tuvo como protagonistas a un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok. En el accidente resultó gravemente herido Bastián Jerez, un niño de 8 años que sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido de urgencia.
Tras el choque, el menor permaneció internado durante varias semanas en el sanatorio Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, donde recibió las primeras intervenciones médicas. Posteriormente fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa adelante con un largo proceso de recuperación acompañado por su familia.
Por el hecho se encuentran imputados Manuel Molinari, conductor de la Volkswagen Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. La causa está caratulada como lesiones culposas agravadas y continúa bajo investigación judicial.
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