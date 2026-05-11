La madre de Bastian Jerez lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de su recuperación

El niño, de 8 años, continúa su recuperación en el Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado en febrero para someterse a la novena intervención quirúrgica desde que ocurrió el accidente en la zona conocida como La Frontera.

En ese momento, Macarena Collantes había escrito: "Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén".

Cómo fue el accidente de Bastián Jerez

El hecho ocurrió durante el verano en Pinamar y tuvo como protagonistas a un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok. En el accidente resultó gravemente herido Bastián Jerez, un niño de 8 años que sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido de urgencia.

Tras el choque, el menor permaneció internado durante varias semanas en el sanatorio Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, donde recibió las primeras intervenciones médicas. Posteriormente fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa adelante con un largo proceso de recuperación acompañado por su familia.

Por el hecho se encuentran imputados Manuel Molinari, conductor de la Volkswagen Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. La causa está caratulada como lesiones culposas agravadas y continúa bajo investigación judicial.