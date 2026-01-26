Choque en Pinamar: el papá de Bastian dio negativo en el test de alcoholemia pero los otros imputados tenían alcohol en sangre
Tanto la mujer que manejaba el UTV como el conductor de la camioneta Amarok habían estado bebiendo poco antes del choque en La Frontera de Pinamar.
La Justicia de Dolores avanza en la investigación por el choque ocurrido hace dos semanas en La Frontera de Pinamar en el que resultó gravemente herido Bastian Jerez, de 8 años. Este lunes se realizaron test de alcoholemia y toxicológicos a los tres imputados de la causa, y sólo el padre del nene salió "limpio".
Fuentes de la investigación detallaron al diario La Nación que Maximiliano Jeréz, el padre de Bastian, dio negativo tanto en el test de alcoholemia como en el de toxicología, con el que se probó que no consumió sustantias de ese tipo mientras estuvo a cargo de su hijo en el UTV que colisionó con una Amarok el 12 de enero pasado en los médanos de Pinamar.
En calidad de abogado de la familia de Bastian Jerez, Matías Morla consideró este lunes que "es extraño que no se haya hecho antes" el test de alcoholemia al padre del pequeño, y lanzó en declaraciones televisivas que "seguramente fue por falta de insumos".
"Igualmente, la sangre es muy precisa, por lo que nos dijo el perito el fin de semana. Con una gota de sangre, sale todo el espectro y se puede determinar con exactitud todo", convino el mediático abogado.
Así, pasada la 1 del mediodía salió a la luz que el conductor de la Amarok, el empresario de Junín Manuel Molinari, tenía 0,25 de alcohol por litro en sangre (g/l) y 0% con respecto a sustancias tóxicas.
Mientras tanto, Naomi Azul Quiróz, que manejaba la UTV en la que viajaba Bastian al momento de la colisión, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro en sangre, según se confirmó en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores con presencia de peritos oficiales y de parte.
El resultado de los tests de alcoholemia no obligará a modificar la carátula de la causa aunque la provincia de Buenos Aires tiene una ley de alcohol 0% al volante. En todo caso los datos se volverán agravantes.
Además, la asesoría pericial de Dolores comenzó este lunes al mediodía con la realización de pericias para saber más de los vehículos -una UTV Can-Am y una Amarok-, su velocidad y trayectoria previa al impacto de frente en medio de los médanos de Pinamar.
