Choque en Pinamar: el papá de Bastian dio negativo en el test de alcoholemia pero los otros imputados tenían alcohol en sangre

Mientras tanto, Naomi Azul Quiróz, que manejaba la UTV en la que viajaba Bastian al momento de la colisión, tenía 0,41 gramos de alcohol por litro en sangre, según se confirmó en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores con presencia de peritos oficiales y de parte.

El resultado de los tests de alcoholemia no obligará a modificar la carátula de la causa aunque la provincia de Buenos Aires tiene una ley de alcohol 0% al volante. En todo caso los datos se volverán agravantes.

Además, la asesoría pericial de Dolores comenzó este lunes al mediodía con la realización de pericias para saber más de los vehículos -una UTV Can-Am y una Amarok-, su velocidad y trayectoria previa al impacto de frente en medio de los médanos de Pinamar.