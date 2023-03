El procesado Carlos Kambourian cobra un sueldo en Pinamar: lo contrató Martín Yeza

Carlos Kambourian y Yeza, un solo corazón

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del pediatra Carlos Kambourian, ex presidente del Consejo de Administración del Hospital Nacional de Pediatría "Juan Garrahan", acusado de usar fondos de esa institución para gastos personales.

Antes de esto y ya estando procesado, el médico macrista fue contratado por el intendente Yeza en el área de pediatría del Hospital Municipal.

image.png

A Yeza y a su Secretario de Salud, Eduardo D'Agostino, no les importó que el pediatra Carlos Kambourian estuviera procesado por malversación de fondos.

Lo llamativo es que D'Agostino en enero de este año aseguró no estar al tanto de la situación procesal del polémico médico, es decir, Pinamar contrata personal de salud sin tener en cuenta su CV, ni sus antecedentes, nada.

"No lo sabía -por el proceso del médico macrista-. No es una negligencia no consumir redes. La negligencia sería si él estuviera inhibido. Desde que tuve covid, en septiembre del 2020, deje de tener redes, deje de consumir. Se muy poco de lo que sucede en los medios en general", justificó D'Agostino.