Alex Caniggia en Podemos Hablar: "No está en mis planes reencontrarme"

El desprecio del padre

mariana nannis claudo caniggia.jpg

"Soy muy rencoroso. Ahora ya no me lo cruzo, pero mi hermana se lo ha cruzado y él ni pelota. Eso, si sos padre, no se hace. Es tu hija", señaló el ganador de El hotel de los famosos, el en PH, Podemos Hablar, asegurando que su padre pasó caminando al lado de Charlotte y "siguió de largo como si fuera una desconocida".

Y luego agregó: "No hablo con él hace tres años y no está en mis planes reencontrarme". Alex reconoció que a la hora del divorcio de sus padres se puso del lado de Mariana Nanis, su mamá.

No me importa nada, no me duele nada, aguante el rencor", completó el influencer en un cara a cara inédito con Andy Kusnetzoff.