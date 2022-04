Gonzalo Heredia contó en Podemos Hablar que estuvo deprimido: por qué y cómo salió

El éxito y tener los pies sobre la tierra

Claro, que eso confundirse y hasta pasar un momento de una evidente y profunda depresión: "Una vez estaba nominado para los Martín Fierro, no sé si la primera o segunda vez y lo perdí y por eso estuve deprimido".

"Estuve mucho tiempo sentado en mi casa sentado en el living mirando por la ventana todo un día, los premios son una caricia y hay que trabajar con ese ego", agregó.

Esa situación lo "despertó" a Gonzalo Heredia: "A partir de ahí me di cuenta que no era yo esa imagen que estaba construyendo y una vez que pude reconstruir esa imagen me empecé a reir de eso".