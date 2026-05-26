Los 26 de Lionel Scaloni: qué jugadores del fútbol local se meten en la lista para el Mundial 2026
A poco tiempo del arranque del Mundial 2026, el entrenador define los futbolistas que defenderán el título en Estados Unidos, México y Canadá.
A muy poco tiempo para el arranque del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni empieza a definir la nómina definitiva y varios futbolistas de nuestro país sueñan con vestir la camiseta de la Selección Argentina.
Con la confirmación de una gira previa XL en Estados Unidos para enfrentar a Honduras e Islandia, el DT campeón del mundo hace cuatro años evaluará a más de 30 futbolistas antes de pasar la escoba y entregar la lista de 26. A continuación, el panorama de los nombres del ámbito doméstico que pelean por su lugar:
Los tres palos: Santiago Beltrán gana terreno y Facundo Cambeses se aleja
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Santiago Beltrán (River): El arquero de 21 años es uno de los que más viene siendo seguido por el cuerpo técnico. Aunque inicialmente sonó para viajar puramente en rol de sparring de la delegación, su enorme nivel bajo los tres palos del Millonario lo pone en vilo hasta último momento para pelear mano a mano por ser el tercer arquero de la lista definitiva.
Facundo Cambeses (Racing): En el último año sorprendió a todos con un gran nivel individual. Sin embargo, el delicado momento institucional y deportivo que atraviesa la Academia —potenciado por la caótica salida de Gustavo Costas— lo termina alejando de la consideración final.
La defensa: el bloque de River y las promesas de Racing y Boca
En lo que respecta a la línea del fondo, hay una marcada presencia de jugadores de River que, además de conocer el predio de Ezeiza a la perfección, cuentan con muchísimas chances de integrar la lista definitiva:
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Gonzalo Montiel: Uno de los soldados más representativos de la Scaloneta. Si bien perdió un poco de terreno en el último tiempo en la consideración de la titularidad, su experiencia e importancia grupal lo mantienen firme.
El resto de la base "Millonaria": Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Marcos Acuña fueron fijas por jerarquía y tienen para armar las valijas rumbo a Estados Unidos. Sin embargo todavía están en duda y todo se definirá en el final.
Lautaro Di Lollo (Boca): El central xeneize es una de las grandes promesas del fútbol argentino. Corre de atrás pero es uno de los grandes proyectos para el futuro cercano.
Gabriel Rojas (Racing): El lateral izquierdo viene siendo de lo más regular y figura en su equipo, ganándose una mirada atenta del cuerpo técnico albiceleste. Hoy está por encima del Huevo Acuña.
El mediocampo: Entre la vieja guardia y las apuestas a futuro
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Leandro Paredes (Boca): Un indiscutido del ciclo. De los volantes del plano local, es el único que tiene su lugar 100% garantizado en la Copa del Mundo 2026.
Aníbal Moreno (River) y Milton Delgado (Boca): Dos realidades distintas. Moreno viene de hacer un esfuerzo sobrehumano infiltrándose para jugar la final del Apertura ante Belgrano; tanto él como el juvenil xeneize hoy corren de atrás y sus chances reales dependen de que se abra una ventana de último momento por alguna lesión en el plantel europeo.
Tomás Aranda (Boca): La gran sorpresa del plano local. Con solo 19 años y un puñado de destacadas actuaciones en la Primera del Xeneize, el joven volante ofensivo se planta como una alternativa seductora en caso de que Scaloni decida apostar por llevar a una promesa de élite para que empiece a rozarse con los campeones del mundo.
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