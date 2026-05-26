Los 26 de Lionel Scaloni: qué jugadores del fútbol local se meten en la lista para el Mundial 2026

Gonzalo Montiel: Uno de los soldados más representativos de la Scaloneta. Si bien perdió un poco de terreno en el último tiempo en la consideración de la titularidad, su experiencia e importancia grupal lo mantienen firme.

El resto de la base "Millonaria": Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Marcos Acuña fueron fijas por jerarquía y tienen para armar las valijas rumbo a Estados Unidos. Sin embargo todavía están en duda y todo se definirá en el final.

Lautaro Di Lollo (Boca): El central xeneize es una de las grandes promesas del fútbol argentino. Corre de atrás pero es uno de los grandes proyectos para el futuro cercano.