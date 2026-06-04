Policía de la Ciudad secuestró un cargamento valuado en $160.000.000 de zapatillas de contrabando en Retiro

Antecedentes recientes de zapatillas irregulares

Este duro golpe al comercio ilegal se enmarca en una serie de investigaciones que las autoridades vienen realizando en distintos puntos neurálgicos de la Ciudad.

El pasado 19 de mayo, en el barrio de Flores, ya se habían llevado a cabo procedimientos similares. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar más de 5 mil pares de zapatillas falsificadas y de origen irregular durante una serie de allanamientos efectuados en la popular zona comercial de la avenida Avellaneda. Dicha mercadería ilegal incautada arrojó un valor total superior a los 240 millones de pesos.