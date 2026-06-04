La abuela de Agostina Vega reveló que encontró una carta de la adolescente de 14 años: "Última voluntad"

El documento fue encontrado este miércoles por su abuela materna, Elizabeth Heredia, entre las pertenencias de la joven. Según reveló estaba guardado en un cajón donde la chica conservaba su ropa interior.

“Tenemos la última voluntad de mi nieta. Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, relató a los periodistas que estaban en la manifestación.

agostina vega Agostina Vega

Pese a que no pudo dar detalles sobre el contenido de la carta, la mujer dio a entender que Agostina había dejado relatado “todo lo que ella venía viviendo”.

Tras el hallazgo, la familia decidió presentar el escrito ante el fiscal Raúl Garzón, quien está a cargo de la investigación, para que sea incorporado al expediente.

El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, dio más detalles del contenido de la carta. El hombre aseguró que la misiva estaba dirigida a su padre, Gabriel Vega, y que allí le preguntaba “¿Por qué la maltrató toda la vida?“.

“Esa carta no firmó como Agostina Vega, firmó como Agostina Heredia”, agregó Miguel en declaraciones a C5N, al tiempo que agregó que la menor fallecida describió “una paliza” que le habría dado el padre a su hija.

Por el momento, la Justicia no informó si el documento será sometido a pericias ni qué impacto podría tener en la causa. Sin embargo, para la familia se trata de un elemento de gran valor que podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

El avance de la causa y el secreto de sumario

Este miércoles la familia de Agostina recibió los restos de la víctima para iniciar el velatorio. La Justicia ordenó que no podrán disponer de una cremación porque la investigación continúa abierta. En diálogo con los medios, Elizabeth confirmó que se retiró del velatorio para asistir a la marcha en un fuerte pedido de Justicia.

“Queremos que hagan justicia por Agostina. Que caigan todos los que tienen que caer. Ese tipo no lo puede haber hecho solo”, expresó la abuela Elizabeth. Y apuntó contra Soledad, la dueña del auto Ford Ka negro con el que Barrelier se trasladó hacia el descampado donde más tarde serían encontrados los restos de Agostina. “Falta más gente. Esa mujer tiene que estar detenida porque ella es cómplice”.

Ayer también se realizaron procedimientos en el lavadero de barrio, donde se llevó a lavar el Ford Ka, y en un local nocturno llamado Wachitas Bar, donde trabajaba Soledad, la mujer que le prestó el vehículo a Barrelier y con quien habría mantenido una relación de tipo romántica.

La Justicia confirmó que el expediente sumará la denuncia de 2025 contra Claudio Barrelier por “privación ilegítima de la libertad”. Barrelier, principal sospechoso del femicidio, estuvo preso 20 días el año pasado acusado de secuestrar a una joven, pero fue liberado por orden del fiscal Iván Javier Rodríguez tras pagar una fianza millonaria.