Expolicia que hacía contenido erótico fue detenida tras un choque fatal en la autopista Ricchieri

expolicia choque fatal El BMW involucrado en el choque fatal quedó bajo custodia judicial. Foto: TN.

Según la reconstrucción inicial, la expolicía viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres. Mientras los efectivos trabajaban en la asistencia a las víctimas y preservaban la escena del accidente, detectaron una maniobra sospechosa.

La mujer habría subido a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada posteriormente con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso.

Durante la requisa también se encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento, por lo que los investigadores analizan una posible vinculación con actividades de narcomenudeo.

expolicia choque fatal La investigación por el choque fatal derivó en el hallazgo de un arma y drogas. Foto: TN.

A raíz de estos hallazgos, Verón fue trasladada a la Comisaría 4ª de Barrio Uno y quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Por ese motivo, el vehículo quedó secuestrado y se preservó la escena para la intervención de los peritos especializados.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que también investiga las circunstancias que derivaron en el choque fatal.