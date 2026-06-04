Expolicia que hacía contenido erótico fue detenida tras un choque fatal en la autopista Ricchieri
Nicole Verón fue expulsada de la fuerza por publicar videos sugestivos con su uniforme y ahora la capturaron tras un accidente vial en el que murió una persona.
Nicole Verón la expolicía de la Ciudad de Buenos Aires que alcanzó notoriedad por la difusión de videos de contenido erótico grabados con uniforme policial, fue detenida este miércoles tras verse involucrada en un choque fatal ocurrido en la Autopista Riccheri. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un arma de fuego y drogas en el vehículo en el que viajaba.
El siniestro ocurrió durante la tarde a la altura del kilómetro 23,6 de la autovía, mano hacia Ezeiza. El accidente involucró a tres vehículos: una camioneta Ford Ecosport, un BMW en el que se trasladaba Verón y un Toyota Etios.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la Ecosport, identificado como Hugo Javier López, de 48 años, salió despedido del vehículo y murió en el lugar. En tanto, el conductor del Toyota Etios, de iniciales W.T., también de 48 años, resultó ileso.
Según la reconstrucción inicial, la expolicía viajaba como acompañante en el BMW junto a otras dos mujeres. Mientras los efectivos trabajaban en la asistencia a las víctimas y preservaban la escena del accidente, detectaron una maniobra sospechosa.
La mujer habría subido a un móvil de la Policía Federal Argentina y ocultado una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El arma fue encontrada posteriormente con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso.
Durante la requisa también se encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento, por lo que los investigadores analizan una posible vinculación con actividades de narcomenudeo.
A raíz de estos hallazgos, Verón fue trasladada a la Comisaría 4ª de Barrio Uno y quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.
Por ese motivo, el vehículo quedó secuestrado y se preservó la escena para la intervención de los peritos especializados.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que también investiga las circunstancias que derivaron en el choque fatal.
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