Video: así fue cómo dejaron el paquete sospechoso frente al Teatro Colón

El operativo incluyó la presencia de efectivos policiales, personal especializado y móviles de emergencia. También se registraron demoras en el tránsito en distintos sectores cercanos al Teatro Colón debido al corte preventivo implementado durante el procedimiento.

paquete teatro colon

Fuentes policiales indicaron que la prioridad fue garantizar la seguridad de peatones, trabajadores y turistas que circulaban por una de las zonas más concurridas de la capital argentina.

Mientras se desarrollaban las tareas, numerosos transeúntes siguieron la situación desde distintos puntos del perímetro, en medio de un fuerte movimiento de vehículos policiales y restricciones temporales de circulación.

Tras la inspección realizada por el personal especializado, se confirmó que el bolso contenía objetos personales y no existía ninguna amenaza para la seguridad pública.

Una vez descartado el riesgo, el perímetro preventivo fue levantado y la circulación comenzó a normalizarse gradualmente en la zona.

Desde la Policía de la Ciudad recordaron que ante la presencia de paquetes abandonados o elementos sospechosos resulta fundamental no manipularlos y dar aviso inmediato a las autoridades para activar los protocolos correspondientes.

Este tipo de procedimientos forman parte de las medidas preventivas habituales que se aplican en espacios públicos de alta circulación, especialmente en lugares considerados estratégicos o de gran concentración de personas.

Aunque el episodio no pasó a mayores, el operativo generó atención y preocupación momentánea entre vecinos, trabajadores y turistas que se encontraban en las inmediaciones del teatro durante la mañana.

La intervención rápida de las fuerzas de seguridad permitió controlar la situación y descartar riesgos en poco tiempo.

En los últimos años, distintos organismos de seguridad reforzaron los protocolos de actuación frente a alertas de objetos sospechosos en estaciones, edificios públicos, centros culturales y zonas de alto tránsito urbano.