La Policía de la Ciudad detuvo a un "empleado infiel" que robó un equipo en el Hospital de Clínicas

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Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por la una plataforma de ventas on line por un empleado de limpieza del hospital.

La “bomba de infusión” era ofrecida a cambio de 850 mil pesos, muy por debajo de su verdadero valor de mercado.

Fue así que, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47 a cargo de Marcelo Solimine, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 16 de Mariano Iturralde autorizó la compra controlada para detener al sujeto y recuperar el dispositivo.

De esta manera, mediante un perfil femenino se tomó contacto con el vendedor y, una vez coordinada la entrega en la Plaza Houssay, a metros del Hospital de Clínicas, el empleado infiel fue abordado por los efectivos y arrestado.

El magistrado avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por "hurto", además de ordenar el secuestro de la “bomba de infusión” y de un teléfono celular.