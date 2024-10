A un año de la muerte de Ricardo Iorio, Victoria Villarruel recordó a su amigo: "Siempre confió en mí"

La vicepresidenta agrego: "Extraño tu voz ronca y tu apoyo, pero siempre estás, en mi corazón y en el de millones de argentinos",

Victoria Villarruel iba a los recitales de Ricardo Iorio

Villarruel era amiga y fanática de Iorio. Incluso, llegó a decir presente en varios recitales del músico. En abril del año pasado, publicó un video donde se la ve como parte del público durante un show en el Teatro Flores. "Un 2 de abril con la bandera argentina, escuchando un recital de Ricardo Iorio, en un sitio de honor. Gracias!! #MalvinasArgentinas", escribió.

Ricardo Iorio, quien falleció el 24 de octubre de 2023 de un paro cardíaco en su casa de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, fue un referente fundamental y controvertido del rock local. Fundador de bandas como V8, Hermética y Almafuerte, sus letras expresaban el descontento social y político de los sectores más desfavorecidos del país, consolidándolo como una voz crítica y poderosa en la escena musical argentina.

Su carrera profesional, también estuvo marcada por fuertes críticas por sus polémicas declaraciones, que incluso fueron tildadas de xenófobas y antisemitas. En el 2000, durante una entrevista con la revista Rolling Stone Argentina, dijo: “Yo no soy judío, soy un argentino, un perro cristiano. Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Nagila’ en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el Himno”.

A pesar de estas controversias, en sus últimos años, Iorio mostró una profunda admiración hacia María Estela Martínez de Perón, a quien consideraba una líder injustamente marginada por la historia. Incluso, en 2021, en ocasión del cumpleaños número 90 de la exvicepresidenta, el músico le envió un mensaje en el que expresaba: “Excelentísima señora María Estela Martínez por siempre de Perón: Dios la bendiga y le dé su protección”.

El respeto hacia Isabel Perón fue uno de los temas que unió a Iorio con Villarruel, quien compartía su visión crítica de la historia política argentina reciente. Tanto es así que la actual vicepresidenta, durante su reciente gira por Europa, visitó a la última esposa de Juan Domingo Perón en Madrid, ciudad en la que reside desde hace años.