Alejandra Monteoliva habló sobre la posibilidad de que los argentinos viajen a Estados Unidos sin visa

Mundial y barras

Monteoliva aseguró además que el gobierno libertario compartió información con los Estados Unidos para impedir el ingreso a los estadios donde se disputará el Mundial en ese país de personas con antecedentes o restricciones de admisión. “Tenemos un registro de cerca de 21 mil personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, explicó.

Según detalló Monteoliva, “a esa base de datos se sumaron además 13 mil deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires. En total son 34 mil personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”.

alejandra monteoliva

Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad Nacional destacó el vínculo con Estados Unidos y afirmó que la Argentina es “el principal socio estratégico” de Washington en la región.

“En la última reunión que tuvimos nos dijeron: ‘En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo’, y eso nos llena de satisfacción”, reveló.