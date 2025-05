Acto de Manuel Adorni, caos de tránsito y furia de los vecinos de Recoleta: "¡Tengo que ir a mi casa!"

El arduo trabajo de la gente de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, no evitó el enojo de los vecinos que volvían a sus casa y no podían pasar: "No me importa que esté el acto de Milei, tengo que ir a mi casa", manifestó una señora, que iba a bordo de un vehículo, que quedó atascado en Austria y avenida Las Heras, en diálogo con El Destape.

Mientras tanto, otros automovilistas, en la misma situación, tocaban bocina y descargaban su furia contra los agentes.

enojo vecinos de recoleta adorni Video gentileza: El Destape

Militantes libertarios revelaron que les prometieron un pago por ir al acto de Manuel Adorni

Parece que La Libertad Avanza (LLA), partido que dice combatir la casta, cae en las más viejas prácticas de la política, o así al menos lo denunciaron un grupo de libertarios en el marco del acto de cierre de campaña del candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, rumbo a las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

Fueron varios los jóvenes militantes, todos con remeras violetas de LLA, que se quejaron durante un móvil de TN, ya que denunciaron que desde la campaña del vocero les prometieron un pago, que no cumplieron. Es decir, les ofertaron dinero para poder llenar la placa.

"Nos quieren dar 20 lucas... vinimos por 25 y ahora nos dicen que quieren darnos 20 lucas... están re volados", lanzó uno de los indignados jóvenes, a los gritos. Cuando el periodista le preguntó quién les iba a abonar, respondió que "la gente de Milei".

Otro los militantes, menos enojado, explicó: "Yo soy de Merlo. Nos dijeron que 10 pesos, y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20 mil pesos. O sea, tienen plata pero no nos quieren pagar".

"Vine voluntariamente pero tienen que cumplir con su palabra", completó el libertario, reconociendo nuevamente la promesa de pago.

El presidente Javier Milei acompañó este miércoles a su vocero y pollo político, Manuel Adorni, en el cierre de campaña que el candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza realizó en el Parque Mitre, junto a la Biblioteca Nacional.

"Es una alegría volver ante las almas libres, que no se dejaron doblegar por la mierda del partido del Estado", dijo a los gritos cuando arrancó su discurso. Llegó acompañado de su hermana, Karina Milei.

Si bien se esperaba que unas 4.000 personas se reúnan para el acto, hubo denuncias de militantes que revelaron que desde LLA les prometieron plata por asistir.