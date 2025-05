Javier Milei acompañó a Manuel Adorni en el acto de cierre y cargó contra "la mierda del partido del Estado"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1922780869648900307&partner=&hide_thread=false Javier Milei llegó al acto de Adorni en el cierre de campaña



Hasta las 20 hs. por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/JQVykLXZKC — C5N (@C5N) May 14, 2025

Fiel a su estilo, el Presidente repasó sus supuestos logros. "Pensar que decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO y terminamos siendo la tercera fuerza. Frente al mal, no hay que arrugar y hay que combatirlo con más fuerza y eso es lo que estamos haciendo", sostuvo.

"El verdadero ajuste es cuando se expande el Estado. Cuando uno achica el Estado es para devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando. Por eso, me causa cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian la motosierra porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos, les quieren cargar el ajuste a ustedes", remarcó el libertario.

En cuanto a la campaña, Milei apuntó de forma directa contra el PRO y sentenció: "No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados porque están peleando el cuarto lugar, vengo a llamarlos para que demos la puntada final y empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la Ciudad de Buenos Aires".

Las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires entran en su etapa culminante con los cierres de campaña de La Libertad Avanza, el PRO (cuya lista encabeza Silvia Lospennato) y el peronismo, que mantiene una ventaja en las encuestas encolumnado detrás de Leandro Santoro.

En el caso de Adorni, que comparte lista con Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz y un largo etcétera, su cierre de campaña se llevó a cabod desde las 17 de este miércoles en el Parque Mitre, ubicado sobre la Avenida Libertador en Recoleta, uno de los distritos donde La Libertad Avanza sería capaz de cosechar más votos.

Si bien se esperaba que unas 4.000 personas se reúnan para el acto, hubo denuncias de militantes que revelaron que desde LLA les prometieron plata por asistir.

Tras poner fin a su campaña, Adorni tiene planeado asistir a un evento del Rotary Club de Buenos Aires que se realizará en un hotel del centro porteño y cuya agenda es privada.

Este domingo se votará para renovar el 50% de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y se considera que el PRO podría perder su mayoría histórica -algunos de sus miembros ya se pasaron al bloque violeta-, quizás en manos de Es Ahora Buenos Aires (otrora Unión por la Patria) o sino por el crecimiento de LLA.

Los candidatos del PRO, del peronismo y de las otras fuerzas políticas que se presentan en la Ciudad tienen hasta el jueves por la noche para generar un impacto en sus votantes porque a las 8 de la mañana del viernes 16 de mayo comienza la veda electoral.

A partir de ese momento y hasta las 21 del domingo se prohibirá el reparto de boletas y otras actividades proselitistas.