Militantes de Manuel Adorni y Javier Milei le robaron el celular a un periodista de LN+ en plena cobertura

"Me robaron el celular. No puedo creer que me robaron mi teléfono, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo. Se lo pasaron de una mano a la otra", exclamó Ortega, indignado, mientras que la conductora, desde el piso, repetía "qué desastre".

periodista acto libertad avanza

No fue el único incidente ocurrido este miércoles en el Parque Mitre, junto a la Biblioteca Nacional. Si bien se esperaba que unas 4.000 personas se reúnan para el acto, hubo denuncias de militantes que revelaron que desde LLA les prometieron plata por asistir.

Fueron varios los jóvenes militantes, todos con remeras violetas de LLA, que se quejaron durante un móvil de TN, ya que denunciaron que desde la campaña del vocero les prometieron un pago, que no cumplieron. Es decir, les ofertaron dinero para poder llenar la placa.

"Nos quieren dar 20 lucas... vinimos por 25 y ahora nos dicen que quieren darnos 20 lucas... están re volados", lanzó uno de los indignados jóvenes, a los gritos. Cuando el periodista le preguntó quién les iba a abonar, respondió que "la gente de Milei".

Otro los militantes, menos enojado, explicó: "Yo soy de Merlo. Nos dijeron que 10 pesos, y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20 mil pesos. O sea, tienen plata pero no nos quieren pagar".

"Vine voluntariamente pero tienen que cumplir con su palabra", completó el libertario, reconociendo nuevamente la promesa de pago.