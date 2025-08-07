Agredieron a una mujer que se parecía a Patricia Bullrich: la reacción de la ministra

La situación fue registrada en video por uno de los presentes, y las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales, donde incluso la propia Bullrich salió a repudiar lo ocurrido. En la grabación se puede observar cómo, antes de descender del colectivo, una pasajera le arroja agua desde una botella plástica a otra mujer, sentada en uno de los asientos, y le grita: “Lavate la boca antes de hablar de Cristina”.