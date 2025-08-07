Sorprendente: qué dijo Diana Mondino sobre la relación de Javier Milei con los perros muertos
En una entrevista con Al Jazeera, la excanciller reconoció, sin desmentirlo, que el Presidente consulta a sus perros fallecidos y evitó calificar su salud mental.
La exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó un tenso e inusual cruce televisivo con el periodista Mehdi Hasan en una entrevista emitida por Al Jazeera. El foco de la conversación giró en torno al presidente Javier Milei, sus actitudes en el poder y, en particular, su vínculo espiritual con sus perros muertos, a quienes, según se ha mencionado públicamente, consulta como si fueran asesores.
Mondino, que formó parte del gabinete de Milei hasta su reciente salida del Gobierno, fue consultada directamente sobre este aspecto por el periodista. “¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?”, preguntó Hasan con ironía. La excanciller intentó quitarle peso a la situación respondiendo: “Tal vez tienen un gato”, pero evitó desmentir la versión sobre Milei.
A lo largo de la entrevista, Hasan insistió sobre el comportamiento del mandatario, mencionando los comentarios del economista Carlos Rodríguez, exasesor clave durante la campaña presidencial y viejo conocido de Mondino: “Rodríguez renunció al Consejo de Asesores porque el desbalance mental de Milei se volvió evidente”, planteó el periodista, enumerando insultos públicos, gestos faciales extraños, decisiones intempestivas, enfrentamientos con diversos sectores y la ya conocida narrativa sobre los perros “en el cielo”.
Cuando el colega le preguntó directamente si creía que el presidente era mentalmente inestable, la exfuncionaria respondió con evasivas. Dijo que había trabajado con ambos -Milei y Rodríguez- y, ante la presión, reconoció que “Carlos siempre tiene razón”. Sin embargo, se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.
“No puedo decir eso”, señaló, y negó temerle al jefe de Estado, aunque tampoco explicó por qué evitaba dar una respuesta clara. El momento más incómodo llegó cuando Hasan remató: “¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés”.
Mondino, otra vez, eludió una definición. Las declaraciones dejaron abierta la polémica sobre la figura presidencial, su entorno y los límites entre la devoción personal y el ejercicio del poder.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario