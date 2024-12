Alberto Fernández, ausente en Comodoro Py por la causa de violencia de género

Alberto Fernández no se presentará este jueves en los Tribunales de Comodoro Py para argumentar su recusación contra el juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género impulsada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la audiencia no será oral y se realizará mediante la presentación de escritos por ambas partes.