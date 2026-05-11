"Con angustia nos toca despedirnos": la despedida de un local de milanesas que cerró por la crisis económica
Puede que las milanesas sean un clásico irrompible de la gastronomía local, pero la crisis económica afectó tanto al consumo que el negocio no se sostuvo.
La crisis económica afectó al consumo en general y a la gastronomía en particular, y esto se notó más recientemente en la localidad de Canning, partido bonaerense de Ezeiza, donde empezaron a cerrar desde restaurantes con años de trayectoria hasta centros culturales y locales más informales.
El caso más reciente es el de la Estación de Milanesas Canning, que había sido inaugurada hace alrededor de siete años y hasta abril funcionó en Lacarra 688 con un espacio descontracturado para disfrutar de unas cervezas y papas con cheddar, amén de la oferta variada de sandwiches de milanesas.
Hace un mes los encargados del local publicaron en sus redes sociales que "el contexto actual hace imposible" la tarea de seguir atendiendo, en clara alusión a la crisis económica que convirtó a las salidas "a comer afuera" en una suerte de lujo insostenible, aunque se trate de un clásico de la gastronomía argentina.
"Estación de Milanesas Canning fue un local que durante 7 años trabajó para que tuvieran un servicio amable y comida de calidad, en cada uno de sus pedidos", señalaron en referencia, además, a la clientela de delivery o take away, que no era poca en una zona llena de barrios privados y flamantes desarrollos inmobiliarios.
"Hoy con mucha angustia nos toca despedirnos y cerrar nuestras puertas. Gracias por hacernos sentir parte de su hogar, hasta siempre", expresó el equipo.
Cerró el centro cultural Estación Canning
Distinto es el caso de la vieja Estación Canning, que hace años que no recibe al tren pero en vez sirve de sede de un centro cultural y espacio de recreación donde conviven la gastronomía y las actividades artísticas, como shows al aire libre.
Esto fue así, hasta ahora.
El domingo pasado los encargados del centro cultural de Estación Canning, que funciona en la "Estación Viejo", anunciaron el cierre del espacio después de nueve años de funcionamiento por decisión del Gobierno nacional.
"Llegó el día que no pensamos nunca que iba a llegar, el Estado nacional, que era el dueño legítimo de este espacio, lo concesionó a una empresa privada, por lo cual la estación en este momento la tenemos que dejar", comentó el equipo que se encargaba de hacer funcionar el predio.
Sin discusiones ni peleas, y con un mensaje cargado de cariño por el lugar y de esperanza para el futuro, los encargados dieron la cara y anunciaron: "¡Ahora toca reconvertirse y volver a empezar! La Estación Canning volverá a funcionar en otro lado, con el mismo espíritu y la misma alegría de siempre".
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