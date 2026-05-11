"Con angustia nos toca despedirnos": la despedida de un local de milanesas que cerró por la crisis económica

"Hoy con mucha angustia nos toca despedirnos y cerrar nuestras puertas. Gracias por hacernos sentir parte de su hogar, hasta siempre", expresó el equipo.

Cerró el centro cultural Estación Canning

Distinto es el caso de la vieja Estación Canning, que hace años que no recibe al tren pero en vez sirve de sede de un centro cultural y espacio de recreación donde conviven la gastronomía y las actividades artísticas, como shows al aire libre.

Esto fue así, hasta ahora.

estacion canning

El domingo pasado los encargados del centro cultural de Estación Canning, que funciona en la "Estación Viejo", anunciaron el cierre del espacio después de nueve años de funcionamiento por decisión del Gobierno nacional.

"Llegó el día que no pensamos nunca que iba a llegar, el Estado nacional, que era el dueño legítimo de este espacio, lo concesionó a una empresa privada, por lo cual la estación en este momento la tenemos que dejar", comentó el equipo que se encargaba de hacer funcionar el predio.

Sin discusiones ni peleas, y con un mensaje cargado de cariño por el lugar y de esperanza para el futuro, los encargados dieron la cara y anunciaron: "¡Ahora toca reconvertirse y volver a empezar! La Estación Canning volverá a funcionar en otro lado, con el mismo espíritu y la misma alegría de siempre".