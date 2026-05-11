Detienen a un falso operario de Edesur cuando intentaba estafar a un vecino: tenía pedido de captura

falso operario

Estafa y extorsión: quién es el falso operario detenido en Flores

Tras concretar la detención y comprobar que se trataba de un engaño para obtener dinero del damnificado, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron la consulta correspondiente en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales).

De esta forma, comprobaron que el imputado - idetificado como Javier Carlos Martínez - tenía un pedido de captura vigente desde el 26 de abril en una causa por extorsión requerida por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Quilmes.

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Realizadas las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 47, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, y ante la Secretaría Nº 136 de Juan Pablo Strifezza, se dispuso que el hombre quede detenido por el delito de estafa.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136 del doctor Juan Pablo Strifezza, quienes dispusieron que el hombre quedara detenido y lo imputaron por el delito de estafa.