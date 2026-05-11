Escándalo en el avión: la insólita frase que le habría dicho el hombre a su esposa cuando era detenido

De acuerdo con la acusación, el hombre y la mujer habrían sido encontrados con “prendas bajas” dentro del sector ejecutivo del avión.

En el marco de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Se indicó que los implicados fueran entregados a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes.

El caso tuvo amplia repercusión. Horas más tardes se conoció que el hombre es arquitecto y se desempeña como jefe de obra ferroviaria. Según trascendió, está casado y es padre de tres hijos. En tanto, la mujer es divorciada, se dedica al cuidado de adultos mayores y es propietaria de un centro de día y rehabilitación.

La causa quedó en manos de la Comisaría 12ª de Rosario y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. No obstante, las autoridades analizan si el expediente podría pasar al ámbito federal o a otra jurisdicción debido a que el episodio ocurrió durante un vuelo internacional.