Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 de la Selección Argentina

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026 Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026

Varios de esos nombres llegan con distintas situaciones físicas y futbolísticas. El caso de Cuti Romero, por ejemplo, será seguido atentamente debido a su recuperación física, mientras que Nahuel Molina también atraviesa días de preocupación luego de sufrir una lesión muscular en Atlético de Madrid.

Además de los titulares habituales, Scaloni volvió a incluir a otros campeones del mundo que buscan mantenerse dentro del grupo principal. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez forman parte de la lista y pelean por meterse nuevamente en la convocatoria final.

La presencia de Rodríguez llamó especialmente la atención, ya que el volante central había perdido terreno durante el último tiempo dentro de la estructura del seleccionado. Sin embargo, el entrenador decidió mantenerlo dentro de la consideración inicial por experiencia y conocimiento del grupo.

santiago beltrán

La lista también deja en evidencia la consolidación de algunos futbolistas jóvenes que comenzaron a ganar protagonismo en el último ciclo. Giuliano Simeone y Nico Paz aparecen nuevamente entre los elegidos y parecen haberse ganado un lugar estable dentro del proyecto de Scaloni. Sin embargo, las principales sorpresas pasan por dos nombres que vienen creciendo con fuerza en el fútbol argentino: Santiago Beltrán y Tomás Aranda.

El arquero de River atraviesa un presente extraordinario y ya empezó a posicionarse como una alternativa seria pensando en el futuro de la Selección. Sus actuaciones decisivas en los últimos partidos terminaron de convencer al cuerpo técnico nacional. En el caso de Aranda, su aparición también refleja la intención de Scaloni de ampliar el abanico de variantes de cara a un Mundial que será especialmente exigente por la intensidad del calendario y la necesidad de contar con alternativas competitivas en todas las posiciones.

tomas aranda 1

La publicación de la prelista marca oficialmente el comienzo de la cuenta regresiva para Argentina rumbo a la defensa del título mundial. Mientras los futbolistas continúan definiendo sus temporadas en Europa y Sudamérica, el cuerpo técnico ya trabaja en los últimos análisis antes de tomar la decisión definitiva. Por ahora, el DT ya dejó una señal clara: la base campeona sigue firme, Messi continúa en consideración y una nueva generación empieza a golpear la puerta de la Selección Argentina.

Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella JUAN MUSSO - Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC FACUNDO CAMBESES - Racing Club SANTIAGO BELTRAN - River Plate AGUSTÍN GIAY - Palmeiras GONZALO MONTIEL - River Plate NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate MARCOS SENESI - Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica GERMÁN PEZZELLA - River Plate LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors ZAID ROMERO - Getafe CF FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA - River Plate NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS - Racing Club MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 LEANDRO PAREDES - Boca Juniors GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF ANÍBAL MORENO - River Plate MILTON DELGADO - Boca Juniors ALAN VARELA - FC Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA - Aston Villa VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI - Inter de Miami NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA - Boca Juniors NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ - AS Roma CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica SANTIAGO CASTRO - Bologna FC LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio