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Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 de la Selección Argentina

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La Selección Argentina dio a conocer la nómina inicial de 55 futbolistas para la Copa del Mundo. Hay varias sorpresas jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo.

Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 de la Selección Argentina

A poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Scaloni dio el primer paso formal rumbo a la defensa del título conseguido en Qatar y confirmó la prelista de 55 jugadores que integran la consideración inicial de la Selección Argentina. La nómina mezcla experiencia, nombres consolidados, juveniles en ascenso y varias apuestas que reflejan el recambio generacional que comienza a tomar forma dentro del plantel campeón del mundo.

La gran noticia, naturalmente, pasa por la presencia de Lionel Messi. Aunque el capitán todavía no confirmó públicamente si disputará la Copa del Mundo, Scaloni decidió incluirlo en el listado preliminar, algo que alimenta todavía más la ilusión de los hinchas argentinos de volver a ver al rosarino liderando al equipo en la máxima cita del fútbol. La situación alrededor de Messi sigue generando expectativa porque el propio jugador dejó en claro durante los últimos meses que solo participaría del torneo si se sentía físicamente al máximo nivel.

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Mientras tanto, el cuerpo técnico avanza con el cronograma establecido por FIFA. Esta nómina inicial deberá reducirse en las próximas semanas hasta llegar a los 26 futbolistas definitivos que viajarán a Estados Unidos, lista que deberá presentarse oficialmente antes del 30 de mayo.

Más allá de Messi, el listado mantiene la base de jugadores que lograron la histórica consagración en Qatar 2022. Entre ellos aparecen Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026
Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026

Alarma en la Selección Argentina: un jugador importante sufrió una lesión y llegará al límite al Mundial 2026

Varios de esos nombres llegan con distintas situaciones físicas y futbolísticas. El caso de Cuti Romero, por ejemplo, será seguido atentamente debido a su recuperación física, mientras que Nahuel Molina también atraviesa días de preocupación luego de sufrir una lesión muscular en Atlético de Madrid.

Además de los titulares habituales, Scaloni volvió a incluir a otros campeones del mundo que buscan mantenerse dentro del grupo principal. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli, Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez forman parte de la lista y pelean por meterse nuevamente en la convocatoria final.

La presencia de Rodríguez llamó especialmente la atención, ya que el volante central había perdido terreno durante el último tiempo dentro de la estructura del seleccionado. Sin embargo, el entrenador decidió mantenerlo dentro de la consideración inicial por experiencia y conocimiento del grupo.

santiago beltrán

La lista también deja en evidencia la consolidación de algunos futbolistas jóvenes que comenzaron a ganar protagonismo en el último ciclo. Giuliano Simeone y Nico Paz aparecen nuevamente entre los elegidos y parecen haberse ganado un lugar estable dentro del proyecto de Scaloni. Sin embargo, las principales sorpresas pasan por dos nombres que vienen creciendo con fuerza en el fútbol argentino: Santiago Beltrán y Tomás Aranda.

El arquero de River atraviesa un presente extraordinario y ya empezó a posicionarse como una alternativa seria pensando en el futuro de la Selección. Sus actuaciones decisivas en los últimos partidos terminaron de convencer al cuerpo técnico nacional. En el caso de Aranda, su aparición también refleja la intención de Scaloni de ampliar el abanico de variantes de cara a un Mundial que será especialmente exigente por la intensidad del calendario y la necesidad de contar con alternativas competitivas en todas las posiciones.

tomas aranda 1

La publicación de la prelista marca oficialmente el comienzo de la cuenta regresiva para Argentina rumbo a la defensa del título mundial. Mientras los futbolistas continúan definiendo sus temporadas en Europa y Sudamérica, el cuerpo técnico ya trabaja en los últimos análisis antes de tomar la decisión definitiva. Por ahora, el DT ya dejó una señal clara: la base campeona sigue firme, Messi continúa en consideración y una nueva generación empieza a golpear la puerta de la Selección Argentina.

Uno por uno, los futbolistas de la Selección Argentina que integran la prelista para el Mundial 2026

  1. EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
  2. GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
  3. JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
  4. WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
  5. FACUNDO CAMBESES - Racing Club
  6. SANTIAGO BELTRAN - River Plate
  7. AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
  8. GONZALO MONTIEL - River Plate
  9. NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
  10. NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
  11. KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
  12. LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
  13. MARCOS SENESI - Bournemounth
  14. LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
  15. NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
  16. GERMÁN PEZZELLA - River Plate
  17. LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
  18. CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
  19. LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
  20. ZAID ROMERO - Getafe CF
  21. FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
  22. MARCOS ACUÑA - River Plate
  23. NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
  24. GABRIEL ROJAS - Racing Club
  25. MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
  26. LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
  27. GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
  28. ANÍBAL MORENO - River Plate
  29. MILTON DELGADO - Boca Juniors
  30. ALAN VARELA - FC Porto
  31. EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
  32. RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
  33. EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
  34. ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
  35. ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
  36. GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
  37. NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
  38. EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
  39. VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
  40. LIONEL MESSI - Inter de Miami
  41. NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
  42. FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
  43. THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
  44. TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
  45. NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
  46. ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
  47. GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
  48. MATÍAS SOULÉ - AS Roma
  49. CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
  50. GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
  51. SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
  52. LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
  53. JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
  54. JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
  55. MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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