Alberto Fernández, tras su procesamiento: "Denuncié a Fabiola por falso testimonio"

Fernández aseguró que Yañez le hizo sentir a la gente que “detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y que creo hay que profundizar, eran una pantomima mía, un acto de cinismo, para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”.

La decisión de la Cámara contó con las firmas de de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah mientras que el tercer camarista, Roberto Boico, votó la falta de mérito y pidió que continúe la investigación.

El fallo mayoritario de la Sala II del tribunal implica que Fernández podría ir a juicio oral si así lo determinan otros dos juristas a cargo del caso: el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González. Además se confirmó un embargo de 10 mil millones de pesos contra los bienes del expresidente y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

Interna en el peronismo

En medio de la feroz interna que divide al peronismo de cara a las elecciones Legislativas de octubre próximo, el ex mandatario aseguró que todos le dicen que “le están haciendo a Kicillof lo que te hicieron a vos” y advirtió que “pegarle a Kicillof es un suicidio. Tenemos que cuidarlo”.

En tanto Fernández también se refirió a la pandemia de Coronavirus y a “cómo cambió la cabeza de la gente" en ese momento. “El mundo cambió porque de repente apareció una plaga, un virus que era capaz de llevarse a todos, sin distinción” y la gente “se dio cuenta de lo injusto que es el mundo”. El ex mandatario destacó que “nosotros somos uno de los pocos países que empezamos a vacunar con el primer mundo, con la Sputnik, que fue muy cuestionada y fue altamente efectiva”, por lo que “debemos estar muy agradecidos a Rusia”.

En relación a la fiesta celebrada en Olivos durante el aislamiento, con motivo del cumpleaños de Yañez, el ex presidente aseguró que “fue un gran error”, pero que él no la organizó: “Yo no la armé, no hice nada de eso, pero lo que sí debí haber hecho cuando me encontré frente a la situación es decir ‘esto se suspende’, se vuelven todos a sus casas”.