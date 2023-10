Amalia Granata en C5N: "Javier Milei engañó a su electorado, me siento una boluda"

"Yo fui una de las engañadas. La que confió, la que entendió que era lo distinto, que no iba a transar con la casta por un cargo, por poder. Hoy me siento una boluda que confió en que era una persona que -como yo- quería venir a terminar con lo feo que tiene la política", aseguró antes de dar motivos concretos para su voto en blanco y su rechazo público a quien antes era el candidato que más la convencía.

"En la última semana hubo unas declaraciones de gente que está con él que me desilusionaron. Las de una diputada electa sobre el querer sacarle a los niños el derecho de tener un padre. Que lo tome tan a la liviana. Yo luché por los derechos de mi hija mucho tiempo", contó Granata en clara referencia a la propuesta de Lilia Lemoine sobre la posibilidad de que los hombres puedan renunciar a la paternidad de sus hijos.

"Sobre todo porque hoy va a tener una banca en el Congreso... Desconocer los derechos de los niños, desconocer que el niño no es una planta sino que es un ser humano con derechos. Eso me hizo mucho ruido , y me dolió el tema de Benegas Lynch cuando habló de romper lazos con el Vaticano. Sobre todo por el desconocimiento que tiene este señor de todo lo que hace la Iglesia, porque cuando el Estado no está presente en los barrios o lugares vulnerables, está presente la Iglesia", enumeró.

"La terminó de rematar Javier con su panquequeada", sentenció en referencia a la reunión que Milei mantuvo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, creador y titular del PRO respectivamente.

"Ya no son lo nuevo, son lo peor de la casta. Hoy le decía a los libertarios en un tuit: en vez de putearme, ¿por qué no se dedican a convencerme de que no son la casta y no son lo mismo? Me parece que hay un electorado defraudado, mucha gente va a votar en blanco. Si tanto amás la libertad, respetá mi libertad de elegir a quién votar y de expresión", contó en referencia al ciberactivismo de alto voltaje.

amalia granata.jpg Amalia Granata: "Milei engañó a su electorado, me siento una boluda"

"La violencia que tiene esta gente en las redes sociales me tiene azorada, y mirá que me he enfrentado al kirchnerismo muchas veces", convino.

"Yo lo veía como un personaje histriónico, o quizás lo quería ver así. Gente del PRO que conozco me decía hace una semana que Javier era un violento, un 'loquito', un 'psiquiátrico' que va a chocar el país, y hoy me está diciendo 'por favor, lo tenés que votar, nos va a salvar'. Hace 48 horas decían que era un violento y ahora es la mejor opción para la Argentina", reveló.

"Toda esa incoherencia y desmanejo me da mucho asco. No me identifico. Que no vengan con que va a salvar a la República porque Macri estuvo cuatro años ausente. Hubiese venido a salvar a la República como los que estuvimos acá. Jugando al bridge desde el exterior no se recupera la República", disparó.