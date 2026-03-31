Presentaron una ampliación de la denuncia contra Manuel Adorni y piden que declare la escribana
La presentación judicial la hizo el diputado por Santa Fe de Encuentro Federal, Esteban Paulón, por las irregularidades por el departamento del jefe de Gabinente en Caballito.
La denuncia contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó este martes una ampliación que complica su situación judicial.
La medida judicial es por presuntas irregularidades en la compra por parte del jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por unos US$230 mil en noviembre de 2025.
Es que casi el 90% del valor de la propiedad habría sido financiado mediante una hipoteca no bancaria otorgada a Adorni por dos jubiladas, quien negaron conocer al funcionario.
Es por ello que los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro solicitaron ampliar la denuncia para que se cite a declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó la operación.
Manuel Adorni compró un departamento con un préstamo de US$200 mil de dos jubiladas: ellas negaron conocerlo
El jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de que se dieran a conocer los detalles de su compra de un departamento en Caballito por el que pagó 230 mil dólares, un monto difícil de justificar a partir de sus ingresos y que se suma a la adquisión de otra casa en un country de la localidad bonaerense de Exaltación de la Curz. Según consta en el Registro de la Propiedad inmueble, el departamento era propiedad de dos jubiladas que, además de figurar como vendedoras, también figuran como acreedoras ya que le habrían prestado el 87% del monto total de la operación. Es decir, le vendieron su departamento por el que aceptaron recibir apenas el 13% de su valor y el resto lo prestaron a Adorni.
El departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito tiene 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes además aseguraron a La Nación no conocer a Adorni ni haberle prestado dinero. Según refleja el documento del Registro de la Propiedad inmueble, ambas figuran como acreedoras de un crédito hipotecario de 200 mil dólares, donde cada una aportó el 50% del préstamo que le permitió al funcionario completar la compra del inmueble.
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